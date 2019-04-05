До 10 кг в тиждень: розкрито ефективний спосіб схуднення

Сучасний фітнес світ не стоїть на місці і з'являються все нові і нові способи досягнення ідеальних пропорцій. Кетогенна дієта — одна з них.
Як повідомляє Сегодня, ця дієта заснована на збільшенні в раціоні білків і особливо — жирів, при цьому кількість вуглеводів має зменшитися. Також такий тип харчування не тільки допомагає скинути зайву вагу, але і зміцнює здоров'я. Зазначається, що при строгому дотриманні кетогенної дієти люди втрачають по 5-10 зайвих кілограмів за тиждень.
Цей тип харчування включає багато м'яса, риби, яєць, бекону, сала і знежирених молочних продуктів. Всі вони дуже поживні, насичують організм на тривалий час, тому вас зовсім не буде турбувати почуття голоду.
Фото: Likar.info
Також ця дієта не рекомендує вживати продукти, що містять вуглеводи — хліб, крупи, макаронні вироби, овочі та фрукти.
Як дотримуватися кетогенної дієти
Випивати мінімум два літри чистої води в день;
Обмежити вживання вуглеводів до 20-25 г на добу;
Перекушувати горіхами;
Займатися фізичними активностями.
Зразкове меню
Фото: Mixnews
Сніданок: омлет з беконом або ковбасою і шпинатом.
Перекус: горішки з яблуком.
Обід: 200 г смаженої яловичини і салат.
Вечеря: салат з твердим сиром і гарбузовим насінням.
Також наголошується, що за 4 години до сну можна ще з'їдати 150 г сиру зі сметаною.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Колорадського університету вивчили ефективність різних дієт і вправ для схуднення і з'ясували, що є найважливішим в боротьбі із зайвою вагою.
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