До 10 кг в тиждень: розкрито ефективний спосіб схуднення

Сучасний фітнес світ не стоїть на місці і з'являються все нові і нові способи досягнення ідеальних пропорцій. Кетогенна дієта — одна з них.

Як повідомляє Сегодня, ця дієта заснована на збільшенні в раціоні білків і особливо — жирів, при цьому кількість вуглеводів має зменшитися. Також такий тип харчування не тільки допомагає скинути зайву вагу, але і зміцнює здоров'я. Зазначається, що при строгому дотриманні кетогенної дієти люди втрачають по 5-10 зайвих кілограмів за тиждень.

Цей тип харчування включає багато м'яса, риби, яєць, бекону, сала і знежирених молочних продуктів. Всі вони дуже поживні, насичують організм на тривалий час, тому вас зовсім не буде турбувати почуття голоду.

Фото: Likar.info

Також ця дієта не рекомендує вживати продукти, що містять вуглеводи — хліб, крупи, макаронні вироби, овочі та фрукти.

Як дотримуватися кетогенної дієти

Випивати мінімум два літри чистої води в день;

Обмежити вживання вуглеводів до 20-25 г на добу;

Перекушувати горіхами;

Займатися фізичними активностями.

Зразкове меню

Фото: Mixnews

Сніданок: омлет з беконом або ковбасою і шпинатом.

Перекус: горішки з яблуком.

Обід: 200 г смаженої яловичини і салат.

Вечеря: салат з твердим сиром і гарбузовим насінням.

Також наголошується, що за 4 години до сну можна ще з'їдати 150 г сиру зі сметаною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Колорадського університету вивчили ефективність різних дієт і вправ для схуднення і з'ясували, що є найважливішим в боротьбі із зайвою вагою.

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