Для "кубиків" пресу і рельєфу: дієтолог назвала найкращі вправи на всі групи м'язів

Для створення красивого рельєфу тіла найкраще підходять силові вправи, які можна робити з власною вагою або спортивним інвентарем.

А ось для красивих, підтягнутих сідниць потрібно робити акцент на присідання, повідомила в Instagram дієтолог Олена Кален.

"Їх можна робити в положенні пліє або з відведенням ніг убік. Для опрацювання квадрицепса відмінно підійдуть випади назад і перекати з однієї ноги на іншу", – уточнила вона.

Для тих, хто мріє про "кубики" на животі та красивий прес, потрібно робити вправи "ножиці", планку і так званий вакуум. Також потрібно виконувати комплекс вправ зі скручуванням і підйом ніг на 90 градусів.

"Для швидкого нарощування м'язової маси бажано використовувати обважнювачі для ніг або важки", – звернула увагу Кален.

Силова вправа sport24

Для тренувань грудного відділу добре віджиматися від підлоги або стіни. Дієтолог також зазначила, що під час занять спортом для зниження ваги потрібно чергувати кардіо і силові заняття і дотримуватися правильного харчування.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які генетично схильні до ожиріння, можуть набрати вагу легше, ніж інші. Але наявність так званих "генів ожиріння" не робить людину приреченим набирати вагу.

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