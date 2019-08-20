Для "кубиків" пресу і рельєфу: дієтолог назвала найкращі вправи на всі групи м'язів

Для створення красивого рельєфу тіла найкраще підходять силові вправи, які можна робити з власною вагою або спортивним інвентарем.
А ось для красивих, підтягнутих сідниць потрібно робити акцент на присідання, повідомила в Instagram дієтолог Олена Кален.
"Їх можна робити в положенні пліє або з відведенням ніг убік. Для опрацювання квадрицепса відмінно підійдуть випади назад і перекати з однієї ноги на іншу", – уточнила вона.
Для тих, хто мріє про "кубики" на животі та красивий прес, потрібно робити вправи "ножиці", планку і так званий вакуум. Також потрібно виконувати комплекс вправ зі скручуванням і підйом ніг на 90 градусів.
"Для швидкого нарощування м'язової маси бажано використовувати обважнювачі для ніг або важки", – звернула увагу Кален.
Силова вправа
sport24
Для тренувань грудного відділу добре віджиматися від підлоги або стіни. Дієтолог також зазначила, що під час занять спортом для зниження ваги потрібно чергувати кардіо і силові заняття і дотримуватися правильного харчування.
Завершальний пост з серії з вправами для зниження ваги і формування красивої фігури. Щоб прочитати пост з вправами для схуднення і інші пости з цієї серії, переходите в мій профіль👉 @elenakalen і читайте пости поруч з цим. ⠀ 🔻 Вправи для формування рельєфу ⠀ Щоб зробити тіло рельєфним, необхідно виконувати силові вправи. Їх можна робити з власною вагою або з додатковим інвентарем. ⠀ 📌 Для красивих сідниць ефективними будуть присідання. Їх можна робити в положенні пліє або з відведенням ніг убік. Для опрацювання квадрицепса відмінно підійдуть випади назад і перекати з однієї ноги на іншу. ⠀ 📌 Для ідеального преса підходять ножиці, планка і вакуум. Якщо прагнете до заповітних кубиків, упровадите в комплекс вправ скручування і підйом ніг на 90 градусів. Для швидкого нарощування м'язової маси бажано використовувати обважнювачі для ніг або важки. ⠀ 📌 Для грудного відділу підходять віджимання від підлоги або від стіни. Щоб працювали всі м'язи, виконуйте їх в різних варіаціях: з широко розставленими руками і щільно притиснутими до грудей. ⠀ При виборі тренування пам'ятаєте для зниження ваги і формування красивої фігури необхідно чергувати кардіо і силові заняття. А також дотримуватися правил збалансованого харчування. ⠀ ❓Какую частина тіла ви хотіли б у собі поліпшити, а що вас цілком влаштовує? Давайте обговоримо в коментарях, що нам з цим усім робити?) ⠀ 🙌На марафоні схуднення ми не тільки знижуємо вагу, але вчимося чути потреби свого тіла і починаємо піклуватися про кожну частинку свого організму. Ми вчимося розпізнавати потреби своєї особистості і задовольняти їх найкращим для нас способом. Ми приділяємо особливу увагу розвитку любові до себе і свого тіла. Щоб записатися на марафон, напишіть мені "ТАК" в Директ. ⠀ # еленакален_совети # бездіет # інтуітівноепітаніе # спорт # похудетьлегко # упражненіядлярельефа
Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які генетично схильні до ожиріння, можуть набрати вагу легше, ніж інші. Але наявність так званих "генів ожиріння" не робить людину приреченим набирати вагу.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!