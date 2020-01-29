Дівчина скинула 22 кг й стала красунею: фото до і після

23-річна Емма Янг з Глазго, Шотландія, скинула 22 кілограми та поділилася радістю зі своїми підписниками в Twitter, опублікувавши знімок "до і після".
Так, дівчина позувала в бікіні, показавши своє тіло в тому ж готелі, що і три роки тому. До того, як вона почала худнути. Про це повідомляє News.com.
Емма Янг скинула 22 кілограми
Фото: instagram/emmayoung
"Фото з одного і того ж готелю три роки та 22 кілограми по тому. З глузду з'їхати, вперше зрозуміла, як сильно я насправді змінилася", – підписала фото Емма.
Емма Янг фото до і після
Фото: instagram/emmayoung
Зазначається, що за словами Янг, 2016 рік видався для неї важким: її вага досягла позначки у 67 кілограмів. Дівчині не подобалося її тіло, тому вона вирішила взяти ситуацію під контроль: почала займатися спортом, звичайно, не забувши про правильне харчування. Відомий результат прийшов не відразу, але, коли вага все-таки почала знижуватися, це дало додаткову мотивацію шотландці не кидати свою мету.
Емма Янг фото до і після
Фото: instagram/emmayoung
До слова, Емма тепер допомагає іншим в гонитві за заповітними формами в ролі персонального фітнес-тренера.
Емма Янг
Фото: instagram/emmayoung
Емма Янг
Фото: instagram/emmayoung
Емма Янг
Фото: instagram/emmayoung
Емма Янг
Фото: instagram/emmayoung
Емма Янг
Фото: instagram/emmayoung
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.
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