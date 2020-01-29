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29 січня • оновлено в 03:43
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Дівчина скинула 22 кг й стала красунею: фото до і після

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23-річна Емма Янг з Глазго, Шотландія, скинула 22 кілограми та поділилася радістю зі своїми підписниками в Twitter, опублікувавши знімок "до і після".

Так, дівчина позувала в бікіні, показавши своє тіло в тому ж готелі, що і три роки тому. До того, як вона почала худнути. Про це повідомляє News.com.

Емма Янг скинула 22 кілограми

Емма Янг скинула 22 кілограми

Фото: instagram/emmayoung

"Фото з одного і того ж готелю три роки та 22 кілограми по тому. З глузду з'їхати, вперше зрозуміла, як сильно я насправді змінилася", – підписала фото Емма.

Емма Янг фото до і після

Емма Янг фото до і після

Фото: instagram/emmayoung

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Зазначається, що за словами Янг, 2016 рік видався для неї важким: її вага досягла позначки у 67 кілограмів. Дівчині не подобалося її тіло, тому вона вирішила взяти ситуацію під контроль: почала займатися спортом, звичайно, не забувши про правильне харчування. Відомий результат прийшов не відразу, але, коли вага все-таки почала знижуватися, це дало додаткову мотивацію шотландці не кидати свою мету.

Емма Янг фото до і після

Емма Янг фото до і після

Фото: instagram/emmayoung

До слова, Емма тепер допомагає іншим в гонитві за заповітними формами в ролі персонального фітнес-тренера.

Емма Янг

Емма Янг

Фото: instagram/emmayoung

Емма Янг

Емма Янг

Фото: instagram/emmayoung

Емма Янг

Емма Янг

Фото: instagram/emmayoung

Емма Янг

Емма Янг

Фото: instagram/emmayoung

Емма Янг

Емма Янг

Фото: instagram/emmayoung

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Фітнес схуднення диета
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