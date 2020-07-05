Дівчина схудла на 60 кг и стала жертвою цькування: що трапилося

28-річна Джорджі Фіппс – мешканка англійського міста Суїндон, графство Вілтшир, поскаржилася, що після того, як вона схудла на 63 кілограми, її зацькували в мережі.

Дівчина розповіла, що з того моменту, як вона зробила операцію зі зменшення обсягів шлунку в 2018 році і різко схудла, над нею постійно знущаються в соціальних мережах. Про це пише видання The Sun.

Хейтери накинулися на дівчину з образливими висловлюваннями про те, що вона стала виглядати непривабливо і болісно.

Джорджі Фіппс до схуднення The Sun

"Я думала, люди порадіють за мене. І багато раділи, але я зовсім не була готова до того, що стану об'єктом постійної уваги і критики недоброзичливців. Раптово їм всім стало цікаво, як я виглядаю і як змогла схуднути", – поділилася Фіппс .

Вона зізналася, що схуднення змінило її як особистість. У 2015 році вона важила більше 120 кілограмів і не особливо переживала через власну зовнішність. Дівчина була задоволена собою і на власному весіллі, що пройшло в тому ж році. Однак, як тільки Фіппс побачила фотографії з церемонії, вона зрозуміла, що треба щось міняти. Британка приєдналася до місцевої групи по схудненню, спробувала всі дієти, але не змогла дотримуватися жодної з них.

Джорджі Фіппс схудла на 63 кг The Sun

У 2016 році терапевт поставив її в лист очікування на процедуру зі зменшення шлунку. На той момент вона важила 140 кілограмів. Через два роки операцію нарешті провели. Фіппс визнається, що перші місяці після неї були дуже складними.

"Мені не тільки було постійно боляче і я блювала кров'ю, але мені ще й треба було виробити нові харчові звички, а мій шлунок був за розміром як у трирічної дитини", – поскаржилася вона.

Джорджі Фіппс схудла на 63 кг: розкрито секрет The Sun

Британка пояснила, що вважає несправедливими звинувачення, що схуднення за допомогою зменшення шлунка "нечесне". Після операції вона не тільки стала стежити за харчуванням, а й зайнялася ходьбою і йогою.

Професор соціальної психології Елль Боаг прокоментувала випадок Фіппс. Вона зазначила, що хоч рух бодіпозитив і захищає жінок із зайвою вагою від нападок, його прихильники можуть нападати на схудлих і звинувачувати їх у "антифемінізмі".

Джорджі Фіппс схудла на 63 кг: як їй вдалося The Sun

"Схудлі дівчата вважаються менш емоційно вразливими, тому що стрункі в нашій культурі вважаються щасливими й упевненими в собі. Вони думають, що якщо у неї вистачило сил схуднути, то і критику вона витримає", – пояснила Боаг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель ірландського графства Даун, Великобританія, схуд на 133 кілограми і розповів, як йому вдалося досягти цього результату. На піку ожиріння Філ Каєс важив 235,8 кілограма.