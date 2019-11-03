"Треба йти! Переступити, перестрибнути!" Дієтологиня назвала головну помилку при схудненні

Відома дієтологиня Вікторія Кляуз порадила на початку шляху до схуднення не звертати уваги на страх, що щось може не вдатися.

За її словами, домогтися бажаного результату у зниженні ваги не складно. Порадами про те, як подолати сумніви і почати діяти, вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

Насамперед лікарка зазначила, що побоювання, мовляв, а раптом не вийде — це величезний камінь, який лежить на шляху до здоров'я і стрункості, й об який спотикається абсолютно кожна жінка.

Дієтологиня розповіла, як подолати перешкоди на шляху до ідеальної ваги elhitradio.com

"Трапляється це, коли ви тільки починаєте йти: відкинули забобони, побороли лінь, піднялися з дивана, налаштувалися й нарешті відкриваєте свої двері, робите перший крок і тут! Камінь: "А раптом не вийде!" — пише Кляуз.

Вона додала, що не варто відразу думати, нібито весь шлях до бажаного результату буде складатися із таких кругляків. Або що кожен крок даватиметься так само нелегко, як найперший.

"Так, можна взяти цей камінь із собою і тягнути всю дорогу, переконуючи себе, що "ви — особлива, що у вас ніколи нічого не виходить". Пройдете два-три кроки і натрапите на ще один такий же камінь, який тягли минулого разу, кинули його тут і повернулися назад на свій затишний диван. А кругляк нікуди і не подівся", — з іронією говорить Кляуз. ⠀

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Дієтолог зазначає, що не варто зупиняється ні на початку, ні на пів шляху. А робити те, що і планували: заради чого побороли лінь і вийшли зі своєї зони комфорту.

"Треба йти! Переступити, перестрибнути, перелізти через цей триклятий камінь і піти своїм шляхом!" — підбадьорює вона.

За її словами, у кожного шлях до зниження ваги різний: у одних він довгий, у інших ні, а ось когось він приведе не тільки до бажаного результату, але й повної внутрішньої трансформації.

"Подолавши свій страх, сумніви, долаючи перешкоди у своїй же голові, ми стаємо вільнішими, впевненішими, щасливішими! Варто лише спробувати!" — підсумувала Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз назвала прості кроки до ефективного зниження ваги. За її словами, перед початком схуднення необхідно порахувати індекс маси тіла. Якщо він буде в нормі, то скинути потрібно лише 1-2 кілограми за місяць. Якщо ІМТ вище 40, то скидати вагу потрібно активніше.

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