Дієтологиня розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць
Білоруська дієтологиня Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю.
На своїй сторінці в Instagram експертка наголосила, що чим вищий відсоток жиру в тілі, тим більше його можна позбутися без впливу на м'язову масу.
Отже, залежно від жирової маси тіла людина може схуднути (якщо немає супутніх захворювань і гормональних порушень) за місяць на:
3.6-8.4 кг – за ожиріння;
2.8-3.6 кг – за надмірної ваги;
2-2.8 кг – за середніх показників ваги;
0.8-2 кг – за малої кількості жиру;
0.4-0.8 кг – за дуже малої кількості жиру.
Також Малайкіна розповіла, скільки людина максимально може набрати м'язової маси за місяць. Набір ваги залежить від стажу тренувань:
за перші два роки тренувань можна набрати 0.7-1.5 кг;
за два-чотири роки – 0.4-0.7 кг;
за понад чотири роки – 0.2-0.4 кг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня солістка гурту "ВІА Гра", учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос скинула 15 кілограмів за 7 місяців і поділилася секретами схуднення.