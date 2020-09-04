Дієтологиня розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць

Білоруська дієтологиня Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю.

На своїй сторінці в Instagram експертка наголосила, що чим вищий відсоток жиру в тілі, тим більше його можна позбутися без впливу на м'язову масу.

Отже, залежно від жирової маси тіла людина може схуднути (якщо немає супутніх захворювань і гормональних порушень) за місяць на:

3.6-8.4 кг – за ожиріння;

2.8-3.6 кг – за надмірної ваги;

2-2.8 кг – за середніх показників ваги;

0.8-2 кг – за малої кількості жиру;

0.4-0.8 кг – за дуже малої кількості жиру.

Схуднення залежить від жирової маси тіла. narodna-pravda.ua

Також Малайкіна розповіла, скільки людина максимально може набрати м'язової маси за місяць. Набір ваги залежить від стажу тренувань:

за перші два роки тренувань можна набрати 0.7-1.5 кг;

за два-чотири роки – 0.4-0.7 кг;

за понад чотири роки – 0.2-0.4 кг.

Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць. Instagram Алли Малайкіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня солістка гурту "ВІА Гра", учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос скинула 15 кілограмів за 7 місяців і поділилася секретами схуднення.