Дієтологиня розповіла, чому чоловіки худнуть швидше за жінок

Українська лікарка-ендокринологиня і дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, що чоловікам легше схуднути, ніж жінкам. Це пов'язано з тим, що представників сильної статі захищають від зайвої ваги статеві гормони.

За словами експертки, іноді навіть некоректно призначати чоловічі гормони жінкам для того, щоб скинути вагу. Про це Самойленко повідомила в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL.

"Друга причина, чому чоловіки легше худнуть, – це те, що в них від природи більший відсоток м'язової маси та менше жирової. Вони метаболічно спочатку вже в кращих умовах перебувають", – зазначила Самойленко.

Крім того, дієтологиня заявила, що чоловіки менш емоційні, більш послідовні, цілеспрямовані і бояться поганих аналізів.

"Коли вони бачать підвищений цукор у крові або холестерин, або низький тестостерон, то управляти чоловічою харчовою поведінкою досить легко", – додала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Самойленко назвала найкорисніші і найефективніші дієти, які допоможуть схуднути без шкоди для здоров'я. Серед них – середземноморська і DASH-дієта.