Дієтологиня назвала дві найефективніші і найкорисніші дієти для легкого схуднення

Українська лікарка-ендокринологиня і дієтологиня Наталія Самойленко назвала найкорисніші і найефективніші дієти, які допоможуть схуднути без шкоди для здоров'я. Серед них – середземноморська і DASH-дієта.

За словами експертки, всі інші поширені дієти не можна назвати корисними. Про це Самойленко розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL.

"Ми, як лікарі-дієтологи, прописуємо індивідуальні протоколи харчування в залежності від тих чи інших ситуацій. Якщо говорити про масове призначення або споживання дієт, то вже давно визначився лідер – це DASH-дієта, яка допомагає працювати з гіпертензією і розроблена лікарями для пацієнтів з патологією серцево-судинної системи і підвищеним артеріальним тиском", – зазначила Наталія.

Наталія Самойленко назвала найкорисніші дієти. Pixabay

Вона також додала, що поціновувачі морепродуктів можуть звернути увагу на середземноморську дієту. Вона грунтується на вживанні в їжу натуральних жирів: оливкової олії, лосося, тунця, жирних молочних продуктів, авокадо, горіхів і насіння.

"Уже три роки займає лідерську позицію середземноморська дієта за співвідношеннясм ефективності в контексті здоров'я, безпеки і зниження ваги. Всі інші дієти в цей перелік навіть не входять", – підсумувала дієтологиня.

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