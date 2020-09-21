Дієтологиня назвала дешеві продукти, корисні для здоров'я

Шведська дієтологиня Крістіна Андерсон назвала список дешевих продуктів для здорового харчування.

Лікарка порадила багато вживати цибулі, тому що цей продукт багатий необхідними для організму вітамінами, мікроелементами та антиоксидантами, пише видання Svenska Dagbladet.

На другому місці опинилася капуста, яка запобігає утворенню ракових пухлин. Проте експертка не радить її вживати в сирому вигляді, якщо є проблеми зі шлунком. Андерсон також порадила регулярно їсти моркву, буряк і пастернак.

Коренеплоди корисні для здоров'я. Life And Health Network

Крім коренеплодів, дієтологиня закликала додавати в раціон цільнозернову їжу, оскільки вона нормалізує рівень цукру в крові та покращує травлення. Також вона нагадала про користь картоплі, яка насичує організм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спеціалістка перерахувала шість продуктів, які вважаються низькокалорійними, але можуть бути шкідливими для здоров'я.