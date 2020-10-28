Дієтологи розкритикували дієту Адель і вказали на її шкоду: що з нею не так

Дієтологи поставили під сумнів принципи харчування, які допомогли британській співачці Адель схуднути майже на 50 кілограмів, через їхній короткотривалий ефект і вплив на організм.

Метод, завдяки якому Адель скинула зайву вагу, називається "сиртфуд-дієта". Її суть у тому, щоб вживати лише ті продукти, які містять у собі "сиртуїни". Це рукола, селера, петрушка, зелені яблука тощо. Дозволений навіть темний шоколад і трохи червоного вина. Автори дієти обіцяють схуднення до трьох кілограмів за перший тиждень такого харчування, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами дієтологів, сиртуїни корисні, бо поліпшують метаболізм і загальмовують старіння. Крім того, запобігають розвитку хронічних захворювань. Але такий спосіб харчування може завдати шкоди здоров'ю.

"Дієта має дві фази. Перша складається із соків, коли тричі на день людина п'є соки на основі сиртфудів і має лише один прийом їжі. Соки негативно впливають на слизову шлунка, підвищують кислотність", – говорить лікарка-дієтологиня Діана Зубич.

Крім того, за словами дієтологів, ефект від цієї дієти короткотривалий. Як тільки людина перестає дотримуватися цього харчування – вага повернеться знову. Тож періодично "сиртуїни" треба повертати у свій раціон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок, відтоді вона залишається однією з найбільш затребуваних музиканток світу. А 2019 року з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.