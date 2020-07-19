Дієтологи назвали продукти, які допоможуть позбутися закачування

Лікарі-дієтологи з Іспанії назвали продукти, які допоможуть позбутися закачування в транспорті. Це може бути легка їжа, така як рис, яблуко, салат з курячої грудки, горіхи.

При цьому людям, які страждають на закачування, в дорозі варто відмовитися від жирної їжі, повідомляє La Vanguardia.

Так, лікарі рекомендують таким людям подорожувати вночі, в цьому випадку організм отримує менший стрес. Також не рекомендується читати, грати в телефоні і дивитися фільми.

Якщо ж дорога довга і відмовитися від їжі не вийде, варто брати з собою легку їжу, таку як рис, приготований на невеликій кількості води (щоб не розварився), з легких закусок – яблуко, арахіс, салат з моркви, яблук, горіхів і курячої грудки, приготованої на грилі.

Також важливо відмовитися від надмірно солоної їжі, від якої хочеться пити (це зайве при закачуванні). Тому краще не їсти бутерброди з ковбасою. Підійде сендвіч з цільнозернового хліба з помідором і свіжим несолоним сиром, радять дієтологи.

Що стосується напоїв, дієтологи рекомендують імбирний чай.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як боротися із закачуванием: прості поради для мандрівників.