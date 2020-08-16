Дієтологи назвали корисні варіанти сніданків

Німецький дієтолог Маттіас Рідл відзначив, що сніданок повинен бути обов'язковим прийомом їжі для будь-якої людини. Особливо він важливий для молоді, діабетиків, вагітних і жінок, що годують.

Експерт пояснив, що люди, які не снідають зранку, дозволяють собі більше перекусів. Це може викликати проблеми з вагою та метаболізмом. Якщо немає апетиту, то краще просто випити несолодкий чай або каву і воду, пише Medikforum.

Сніданок є важливим прийомом їжі 24 Канал

Дієтологиня Астрід Доналі з Німецького товариства харчування (DGE) розповіла, що їсти і пити зранку потрібно в перші дві години після пробудження. Під час сніданку повинні бути присутніми чотири компоненти:

напої – вода, чай або кава;

крупи – включно з цільнозерновим хлібом, мюслями та пластівцями.

овочі та фрукти;

молоко або нежирні молочні продукти – йогурт, сир.

"Якщо ви фізично не активні, вашому тілу потрібно відносно мало вуглеводів. Так що краще різати хліб тонше, а білкову начинку робити товстішою. Краще взяти додатковий шматочок сиру, ніж ще один шматок хліба", – поділився Рідл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвав список продуктів, які можна їсти на вечерю.