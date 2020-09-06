Дієтолог розвінчала популярні міфи про кавунову дієту

Анна Паскевич Дієта і фітнес 04:12, 6.09.2020

Влаштовуючи розвантажувальні дні на одному кавуні, можна нашкодити здоров'ю, оскільки така дієта є підвищеним навантаженням на підшлункову залозу.

Крім того, кавуном не варто навіть замінювати основний прийом їжі, вважає дієтолог Тіана Фіалкова.

Як фахівець вказала на своїй сторінці у Facebook, кавун – це чистий глюкозний сироп, після якого глюкоза в крові буде різко зростати і потім падати.

Тому слід повноцінно харчуватися, аби не шкодити підшлунковій і не порушувати вуглеводний обмін в організмі. Так, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Не варто купувати вже розрізані кавуни – висока ймовірність підхопити харчову інфекцію.
Фото: Pixabay

  • Їсти кавун без шкоди для здоров'я можна між сніданком і обідом, між обідом і вечерею. Також рекомендується робити тривалі паузи після основних прийомів їжі до кавуна.

  • Що стосується розвантажувальних днів, краще зробити їх на овочах, які містять набагато більше клітковини і мінімум цукру, активніше сприяючи очищенню.

  • За день рекомендується з'їдати до половинки кавуна за 1-2 підходи.

  • Не варто купувати вже розрізані кавуни – висока ймовірність підхопити харчову інфекцію, оскільки в м'якоті і в кірці ягоди дуже швидко виникає середовище для розмноження мікроорганізмів.

  • Вживання кавуна протипоказано людям з хворобами сечостатевої системи, особливо з каменями в нирках діаметром від 4 мм і більше, важкими патологіями підшлункової, кишечника і передміхурової залози.

  • У звичайних солодких кавунах насправді не так багато користі, оскільки селекція була спрямована на підвищення кількості цукру, але інших нутрієнтів в таких кавунах значно менше, ніж у кавуні, який виріс у диких умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася користь антивітамінів: альтернатива антибіотикам.

Коментувати
Lady Дієта і фітнес

Дивіться також

ОПЗЖ стала на бік Офісу президента в спецоперації з "вагнерівцями" і заперечує її

Пушилин заявил об ударе по ВСУ, Украина не ответила

На Дніпропетровщині охорона супермаркету кийками побила покупця без маски. Відео

В Україні вперше кількість нових хворих на коронавірус перевищила 2,8 тисячі: статистика на 5 вересня

Тихановська закликала білорусів вийти на Марш єдності