Дієтолог розвінчала популярні міфи про кавунову дієту

Влаштовуючи розвантажувальні дні на одному кавуні, можна нашкодити здоров'ю, оскільки така дієта є підвищеним навантаженням на підшлункову залозу.

Крім того, кавуном не варто навіть замінювати основний прийом їжі, вважає дієтолог Тіана Фіалкова.

Як фахівець вказала на своїй сторінці у Facebook, кавун – це чистий глюкозний сироп, після якого глюкоза в крові буде різко зростати і потім падати.

Тому слід повноцінно харчуватися, аби не шкодити підшлунковій і не порушувати вуглеводний обмін в організмі. Так, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Не варто купувати вже розрізані кавуни – висока ймовірність підхопити харчову інфекцію. Фото: Pixabay

Їсти кавун без шкоди для здоров'я можна між сніданком і обідом, між обідом і вечерею. Також рекомендується робити тривалі паузи після основних прийомів їжі до кавуна.

Що стосується розвантажувальних днів, краще зробити їх на овочах, які містять набагато більше клітковини і мінімум цукру, активніше сприяючи очищенню.

За день рекомендується з'їдати до половинки кавуна за 1-2 підходи.

Не варто купувати вже розрізані кавуни – висока ймовірність підхопити харчову інфекцію, оскільки в м'якоті і в кірці ягоди дуже швидко виникає середовище для розмноження мікроорганізмів.

Вживання кавуна протипоказано людям з хворобами сечостатевої системи, особливо з каменями в нирках діаметром від 4 мм і більше, важкими патологіями підшлункової, кишечника і передміхурової залози.

У звичайних солодких кавунах насправді не так багато користі, оскільки селекція була спрямована на підвищення кількості цукру, але інших нутрієнтів в таких кавунах значно менше, ніж у кавуні, який виріс у диких умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася користь антивітамінів: альтернатива антибіотикам.