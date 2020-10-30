Дієтологиня розповіла, як не заїдати стрес

Відома українська дієтологиня Наталія Самойленко докладно розповіла про те, як через стрес не набрати зайві кілограми.

За її словами, від стресу набирають вагу, коли в організмі виробляється занадто багато кортизолу – гормону стресу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Так, побачити таку людину можна здалеку, адже набір ваги, викликаний високим рівнем кортизолу, проявляється по-своєму: у таких людей будуть струнке обличчя, руки і ноги, але важкий центр тіла.

Експертка зазначила, що це відбувається тому, що жир із кінцівок ніби магнітом притягується до центру тіла, збільшуючи відсоток вісцерального жиру. Що, до речі, збільшує ризики для вашого здоров'я більше, ніж надлишок жиру за рахунок підшкірного.

Дієтологиня розповіла, як не набирати вагу від стресів РБК

Що може підвищити рівень кортизолу

постійні стреси;

надмірна кількість силових навантажень;

занадто багато кави і кофеїнових напоїв (кава, чай, кола, енергетики);

куріння;

недостатня тривалість/якість сну;

пухлина, яка продукує вироблення кортизолу.

Крім того, високий кортизол змушує вас відчувати постійний голод і тягу до солодкого. Ми приборкуємо стрес солодким, але тим самим лише провокуємо надмірне вироблення кортизолу. Мало того, що ви перебуваєте в замкнутому колі, ви набираєте вагу і підвищуєте ризики розвитку цукрового діабету.

Також Самойленко підкреслила, що кортизол – не поганий гормон. Він важливий життєво. Крім того, що він допомагає миттєво зібратися і стабілізувати організм в екстреній ситуації, він активізує наш мозок, впливає на травлення й обмін речовин, допомагає імунній системі функціонувати у відповідь на хворобу або травму. Але всьому потрібна міра.

Наталія Самойленко поділилася, як не набрати зайві кілограми на тлі стресу Чемпионат.com

Якщо у вас підвищений кортизол, почніть із модифікації (зміни) свого способу життя і свого оточення, щоб максимально знизити ризик виникнення або розвитку ожиріння та цукрового діабету.

Медитуйте. Додайте більше "спокійної" фізичної активності, у вечірній час ідеальні йога, пілатес, стретчинг.

Спіть більше та якісніше. Навчіться засинати, а не лягати (це різні речі), у той же день, коли ви прокинулися. За дві години до сну не користуйтеся гаджетами, не дивіться телевізор. Встановіть блокатори синього кольору на своєму смартфоні. Засинайте в попередньо провітреній кімнаті. Привчіть себе читати перед сном – це дуже заспокоює нервову систему.

Забудьте про вживання таких напоїв, як енергетики. І мінімізуйте кількість чашок кави і міцного чаю до двох на день до 15:00. Після обіду пийте воду і трав'яні чаї.

Насичуйте раціон продуктами, які містять магній: горіхи, лляне і кунжутне насіння, гречану кашу, чорний шоколад з максимальною концентрацією какао і мінімальною – цукру, жирними сортами риби, авокадо.

Дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, як не погладшати через стрес Домашнє вогнище

Як перевірити рівень кортизолу

Найкраще заздалегідь придбати контейнер для біоматеріалу для дослідження на кортизол і зберіть слину в той час дня, який рекомендував ваш лікар.

За добу до забору слини виключіть алкоголь, солодке і деякі медичні препарати (уточніть у свого лікаря), щоб уникнути неточного результату.

Видаліть губну помаду, бальзам для губ.

У біоматеріалі не повинно бути крові. Краще не чистити зуби ниткою або щіткою за 30 хвилин до збору матеріалу.

Вкажіть час забору слини на контейнері.

Зверніться в будь-яку медичну лабораторію і віддайте матеріал на дослідження.

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