Дієтолог розповіла про небезпеку фруктів

Кількість з'їдених фруктів на день може не тільки перешкодити схудненню, але й залишитися на боках у вигляді зайвого жиру.
Про це розповіла популярний дієтолог і нутриціолог Лачін Джанкулієва на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, що потрібно ретельно стежити за тим, скільки вживається в раціоні таких продуктів.
Фрукти та овочі
pixabay
"Якщо їсти фрукти в адекватній кількості, до 300 г, ви не погладшаєте. Йдеться не про свіжі фреші, пакетовані фруктові соки, йдеться про цільні фрукти, які містять вітаміни, мінерали, клітковину і багато чого корисного. Якщо ви їх їстиїстимете більше 2-3 шт, ви просто не зможете повноцінно заповнити свій раціон іншими, не менш важливими продуктами і запросто можете погладшати", – пояснила вона.
Дієтолог також додала, що фрукти потрібно обмежувати, а в деяких випадках навіть зовсім прибрати при несприйнятті інсуліну, цукровому діабеті або проблемах зі шлунково-кишковим трактом.
"Наприклад, коли я працюю проти кандиди, прибираю всі фрукти які мають солодкий смак і володіють високим глікемічним індексом, тому що кандида харчується цукром і любить солодких смак", – підкреслила вона.
Від фруктів можна поправитися? ⠀ Якщо їсти фрукти в адекватній кількості, до 300 г ви не видужаєте. Мова йде не про свіжих фрешах, пакетованих фруктових соках, мова про цільних фруктах, які містять вітаміни, мінерали, клітковину і багато чого корисного. ⠀ Звичайно якщо ви будете їх їсти більше 2-3 шт, ви просто не зможете повноцінно заповнити свій раціон іншими, не менш важливими продуктами і запросто можете погладшати. ⠀ Ps фрукти потрібно обмежувати, а в деяких випадках взагалі прибрати при інсулінорезистентності, цукровому діабеті, якщо у вас є проблеми з шлунково-кишкового тракту. ⠀ Наприклад, коли я зі своїми клієнтами працюю проти кандиди, я прибираю все фрукти які мають солодкий смак і володіють високим глікемічним індексом, тому що кандида харчується цукром і любить солодких смак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, неojдавно дієтолог Світлана Фус розповіла, що сезонні ягоди і фрукти містять велику кількість глюкози, тому їх потрібно з'їдати на день не більше 300 грамів. Адже в іншому випадку, це призведе до утворення зайвого жиру.
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