Дієтологиня назвала справжню бомбу для шлунка

Справжньою бомбою для шлунка є смажені пончики, які готують у киплячій олії, найчастіше в трансжирі.

Саме трансжири в сукупності з ароматизаротами і барвниками згубно впливають на організм. Таку думку висловила лікарка-дієтологиня Олена Соломатіна в інтерв'ю порталу "Вечірня Москва".

"Трансжири – це рідкі рослинні олії, які в результаті хімічної реакції з воднем зробили твердими. Їх використовують у кондитерському виробництві під назвою "кондитерський жир" або як маргарин. Це все, що додають у тістечка, торти і випічку замість вершкового масла, змішуючи з підсолоджувачами і синтетичними ароматизаторами", – повідомила Соломатіна.

Вона додала, що особливо небезпечні для шлунка пончики, адже в їх начинку додають хімічні речовини, що імітують різні смаки, а також барвники неорганічного походження.

"Подібні вироби бюджетні, оскільки трансжири і хімічні ароматизатори разом із барвниками коштують зовсім небагато. Вони продаються поштучно або на вагу, їх купують. Але подібне тістечко – просто "бомба" для шлунка", – попередила Соломатіна.

Шкідливим вона також назвала мармелад, який має яскравий колір і нагадує гумку, через велику кількість барвників.

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