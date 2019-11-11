Дієтолог назвала продукти, які заважають схудненню

Відомий український дієтолог Олена Кален назвала продукти, які загострюють голод і не сприяють зниженню ваги.

У Instagram Кален зазначила, що вони популярні у людей, які сидять на дієтах, однак лише провокують їсти зайве.

Батончики мюслі. Часто люди, які хочуть знизити вагу, замінюють ними солодощі. Сенсу в цьому немає, це теж БО і в їхньому складі є цукор. Так само, як і цукерки, вони різко піднімають рівень цукру в крові, а після різкого стрибка цукор різко падає, і людина швидко починає знову відчувати голод.

Йогурти і смузі. Через легку і рідку текстури організм не сприймає їх як повноцінну їжу, вони швидко проходять через шлунок, і знову з'являється відчуття голоду. Крім того, знежирені йогурти містять в собі багато цукру і штучних добавок.

Сухофрукти. Містять чимало калорій і швидко перетравлюються, тому почуття голоду скоро повертається. Краще з'їсти кілька штук, як десерт, після основного прийому їжі.

Яєчний білок. Часто люди, що знижують вагу, уникають яєчний жовток через його жирності. Насправді яйце – ідеальне поєднання жирів і білків, яке відмінно засвоюється організмом і не несе шкоди фігурі, якщо з'їдено по голоду і в достатній кількості. Якщо ви їсте тільки білки, організм не отримує ні вітамінів, ні мінералів, ні корисних жирів, що провокує бажання з'їсти щось ще, щоб заповнити баланс.

Штучні підсолоджувачі. Насправді, якщо немає медичних показань до заміни цукру, цукрозамінники можуть тільки посилювати тягу до солодкого. Обумовлено це роботою дофамінової системи, як свого роду задоволення і залежність.

Схуднення і дієти, ілюстрація Informatio

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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