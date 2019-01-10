Дієтолог назвала найпоживніший фрукт світу

Дієтолог Світлана Фус розповіла, що авокадо — це унікальний представник рослинної їжі, офіційно занесений у Книгу рекордів Гіннеса як найпоживніший фрукт.

Також на своїй сторінці в Instagram вона поділилася фактами про користь цього фрукта. Так, за її словами, авокадо покращує імунітет, і робить організм молодшим. Крім того, високий вміст вітамінів, мінералів і ненасичених жирних кислот у цьому фрукті допомагають організму боротися із запаленнями й підсилюють імунітет.

Дієтолог додала, що авокадо варто включати в раціон харчування жінкам, у яких визначають високий рівень чоловічих гормонів, наприклад при полікістозі яєчників або клімаксі. Адже в ньому міститься 1,5 добової дози фітостеринів, які знижують рівень і активність чоловічих гормонів андрогенів.

Фото: Smak.ua

Також Фус зазначила, що плоди авокадо багаті нутрієнтами, кремнієм, бором і нікелем. Ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри і волосся. Крім того, вони грають роль в обміні жирів, вуглеводів і гормонів.

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