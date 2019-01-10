Дієтолог назвала найпоживніший фрукт світу

Дієтолог Світлана Фус розповіла, що авокадо — це унікальний представник рослинної їжі, офіційно занесений у Книгу рекордів Гіннеса як найпоживніший фрукт.
Також на своїй сторінці в Instagram вона поділилася фактами про користь цього фрукта. Так, за її словами, авокадо покращує імунітет, і робить організм молодшим. Крім того, високий вміст вітамінів, мінералів і ненасичених жирних кислот у цьому фрукті допомагають організму боротися із запаленнями й підсилюють імунітет.
Авокадо знаком нам порівняно недавно, і все більше завойовує популярність. Це унікальний представник рослинної їжі, офіційно занесений в Книгу рекордів Гіннеса як самий поживний фрукт. Хоча називати його фруктом досить дивно, адже його не їдять як яблуко або грушу. М'якоть авокадо жирна і не солодка. Кісточку його і шкірку можна вживати, так як в них міститься токсична речовина Персін, що захищає сам плід від грибків і паразитів. А у людини може викликати розлад травлення або алергічні реакції. Факти про користь авокадо. 🥑 Плоди його багаті нутрієнтами, кремнієм (в 100 г - 213% від денної норми), бором (відповідно - 14,3%), нікелем (140%). Ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, грають роль в обміні жирів, вуглеводів, гормонів. Важливо приділяти увагу цим елементам жінкам при клімаксі. Це хороше джерело калію і магнію. 🥑 У авокадо високий вміст вітаміну Е (13% денної норми в 100 г), природного антиоксиданту, що захищає організм від передчасного старіння. 🥑 Незважаючи на те, що в половині м'якоті одного плоду міститься 9 г вуглеводів, приблизно 7 з них це - клітковина, становить приблизно 20% денної потреби. Всього 0.5 г від загальної кількості вуглеводів припадають на крохмаль і 0.5-0.7 г на простий цукор. Через такий склад його глікемічний індекс дуже низький - 10. 🥑 Авокадо покращує імунітет, робить організм молодше. Високий вміст і унікальна комбінація природних антиоксидантів в авокадо - перш за все вітамінів, мінералів і ненасичених жирних кислот допомагають організму боротися із запаленнями, підсилюють імунітет. 100 г авокадо містить 1.5 добові дози фитостеринов, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри. 🥑 Фітостеріни також мають антиандрогенний ефект - знижують рівень і активність чоловічих гормонів андрогенів. Тому його слід включати в раціон харчування жінкам, у яких визначають високий рівень чоловічих гормонів, наприклад при поликистозе яєчників або клімаксі. Друзі, цікава дана тема? Якщо так, ставимо "+" в коментарях, я продовжу.
Дієтолог додала, що авокадо варто включати в раціон харчування жінкам, у яких визначають високий рівень чоловічих гормонів, наприклад при полікістозі яєчників або клімаксі. Адже в ньому міститься 1,5 добової дози фітостеринів, які знижують рівень і активність чоловічих гормонів андрогенів.
Фото: Smak.ua
Також Фус зазначила, що плоди авокадо багаті нутрієнтами, кремнієм, бором і нікелем. Ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри і волосся. Крім того, вони грають роль в обміні жирів, вуглеводів і гормонів.
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