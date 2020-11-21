Дієтологиня назвала найкращий осінній напій для зміцнення організму

Українська дієтологиня Тетяна Фіалкова порадила в осінньо-зимовий період додати в свій раціон кухлик гарного какао, оскільки воно не тільки піднімає настрій, але і покращує роботу організму загалом.

Як розповів експерт на своїй сторінці в Facebook, какао має низку позитивних властивостей.

"Ключові компоненти какао -– поліфеноли, вони ж антиоксиданти і протизапальні речовини, які ми добре відчуваємо в напої у вигляді гіркоти.

Доведено, що какао покращує стан мікрофлори кишківника: збільшує популяцію корисних бактерій у кишечнику і пригнічує ріст клостридій.

Какао знижує апетит і попереджає емоційне переїдання. Відмінний напій на полуденок, коли зазвичай хочеться заїсти післяобідню трапезу солоденьким.

Відомо, що какао профілактує розвиток інсулінорезистентності та цукрового діабету, підвищуючи чутливість рецепторів до інсуліну.

Какао навіть трохи впливає на зниження "поганого" холестерину (ЛПНЩ), зменшуючи його рівень на 4-7% за щоденного вживання напою або гіркого шоколаду.

Дослідження свідчить, що регулярне споживання какао призводить до м'якого зниження артеріального тиску у гіпертоніків (гіпотоніків, навпаки, тонізує) і знижує смертність від серцево-судинних захворювань.

Випиваючи дві чашки какао без цукру, випробувані демонстрували поліпшення мозкового кровообігу і кращі результати під час розумового навантаження.

Чим більше гіркоти в какао продуктах, тим більше в ньому флавоноїдів, і тим активнішими будуть позитивні дії (всі перераховані вище ефекти) на організм", – поділилася з користувачами мережі фахівчиня.

Какао покращує стан мікрофлори кишечника. Depositphotos

Але щоб зміцнити організм, а не завдати йому шкоди Фіалкова рекомендує вибирати якісні какао-боби, какао і шоколад з максимальним вмістом цього компоненту.

"Найпотужніший ефект нададуть: сирі какао-боби ферментовані, терте какао і порошок какао 100%, шоколад із максимальним % какао", – додала дієтологиня.

Регулярне споживання какао знижує смертність від серцево-судинних захворювань. Depositphotos

Однак, крім позитивних властивостей, какао також має низку протипоказань.

• наявність ГЕРБ (рефлюкс). • акне і дерматити, екземи. • сечокам'яна хвороба.

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