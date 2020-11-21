Дієтологиня назвала найкращий осінній напій для зміцнення організму

Obozrevatel
Obozrevatel
Дієта і фітнес
5,2 т.
Дієтолог назвала кращий осінній напій для зміцнення організму

Українська дієтологиня Тетяна Фіалкова порадила в осінньо-зимовий період додати в свій раціон кухлик гарного какао, оскільки воно не тільки піднімає настрій, але і покращує роботу організму загалом.

Як розповів експерт на своїй сторінці в Facebook, какао має низку позитивних властивостей.

  • "Ключові компоненти какао - поліфеноли, вони ж антиоксиданти і протизапальні речовини, які ми добре відчуваємо в напої у вигляді гіркоти.

  • Доведено, що какао покращує стан мікрофлори кишківника: збільшує популяцію корисних бактерій у кишечнику і пригнічує ріст клостридій.

  • Какао знижує апетит і попереджає емоційне переїдання. Відмінний напій на полуденок, коли зазвичай хочеться заїсти післяобідню трапезу солоденьким.

  • Відомо, що какао профілактує розвиток інсулінорезистентності та цукрового діабету, підвищуючи чутливість рецепторів до інсуліну.

  • Какао навіть трохи впливає на зниження "поганого" холестерину (ЛПНЩ), зменшуючи його рівень на 4-7% за щоденного вживання напою або гіркого шоколаду.

  • Дослідження свідчить, що регулярне споживання какао призводить до м'якого зниження артеріального тиску у гіпертоніків (гіпотоніків, навпаки, тонізує) і знижує смертність від серцево-судинних захворювань.

  • Випиваючи дві чашки какао без цукру, випробувані демонстрували поліпшення мозкового кровообігу і кращі результати під час розумового навантаження.

  • Чим більше гіркоти в какао продуктах, тим більше в ньому флавоноїдів, і тим активнішими будуть позитивні дії (всі перераховані вище ефекти) на організм", – поділилася з користувачами мережі фахівчиня.

Какао покращує стан мікрофлори кишечника.

Але щоб зміцнити організм, а не завдати йому шкоди Фіалкова рекомендує вибирати якісні какао-боби, какао і шоколад з максимальним вмістом цього компоненту.

"Найпотужніший ефект нададуть: сирі какао-боби ферментовані, терте какао і порошок какао 100%, шоколад із максимальним % какао", – додала дієтологиня.

Регулярне споживання какао знижує смертність від серцево-судинних захворювань.

Однак, крім позитивних властивостей, какао також має низку протипоказань.

• наявність ГЕРБ (рефлюкс). • акне і дерматити, екземи. • сечокам'яна хвороба.

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