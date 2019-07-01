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Дієтолог назвала головні помилки, які заважають схуднути

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Дієтолог Наталія Кошкіна розповіла про головні помилки, які не дають схуднути.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, дієтолог зазначила, що люди хочуть мати ідеальну фігуру і вважають, що правильного харчування і невеликих прогулянок для цього достатньо. Але це не так.

Дієтолог назвала головні помилки, які заважають схуднути

Фото: 2000.ua

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"Якщо ви хочете мати чудовий результат, вам доведеться рахувати калорії, зважувати їжу, контролювати її кількість, відвідувати тренажерний зал. Це повинно стати пріоритетом. Я цього раніше і сама не робила, але зрозуміла, що це було помилкою", — розповіла Кошкіна.

Нещодавно OBOZREVATEL зробив добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу й не нашкодити здоров'ю.

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