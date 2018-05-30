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Дієти можуть вбити: вчені назвали головну небезпеку схуднення

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Дієтологи, біологи і онкологи склали список дієт, які несприятливо впливають на здоров'я людини, а іноді можуть привести і до фатальних наслідків.

Вчені з Університету Східної Фінляндії проаналізували довготривалий ефект від ряду популярних дієт і прийшли до висновку, що складання раціону харчування з високим вмістом білків може в буквальному сенсі слова вбити людину, пише наукове видання Independent.

Дослідники з'ясували, що багаті білком дієти, наприклад такі, як дієта Аткінса, вдвічі збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людей середнього віку.

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Білки тваринного походження, за словами фахівців, провокують розвиток серцевої недостатності, роблять кров густішою і погано впливають на здоров'я судин, що при поєднанні різних чинників може стати причиною інфарктів, інсультів та утворення тромбів.

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я в свою чергу попередила, що для збереження здоров'я потрібно вибрати більш збалансовану дієту з низьким вмістом цукрів і їсти більше риби, бобів та овочів, запиваючи все це звичайною чистою водою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали "вигідну" дієту, яка допоможе не тільки схуднути, але і заощадити чимало грошей.

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Тема
Дієти та фітнес
Об'єкти
диетасхуднення
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