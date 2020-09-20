Розкрито головний недолік дієти вареного яйця
Популярна зараз так звана дієта вареного яйця дійсно допомагає схуднути, оскільки передбачає знижене споживання калорій, однак при відмові від неї вага може швидко повернутися.
Тому яєчна дієта рекомендується лише в конкретних ситуаціях, йдеться в статті газети La Vanguardia.
Так, гуру цієї дієти Аріель Чандлер, яка написала книгу "Дієта вареного яйця – простий і швидкий спосіб схуднути", стверджує, що завдяки їй можна схуднути на 10 кілограмів всього за два тижні та при цьому привести до норми вміст цукру в крові, а також підтримати зір, зміцнити кістки, волосся й нігті.
Дієта передбачає споживання до шести яєць на день та інших продуктів, таких як нежирне м'ясо, риба, овочі й фрукти з низьким вмістом вуглеводів, жири в малих кількостях, напої, прянощі.
При цьому фахівці стверджують, що така кількість яєць, можливо, є нормальною для професійного спортсмена, який готується до змагань. Так, яйця містять багато білка і жирів, які допомагають відновлюватися після інтенсивних тренувань.
Однак така дієта не підходить при схудненні: людина отримає серйозний дефіцит калорій, особливо в групах основних поживних речовин.
Тому найрозумнішим є вживати максимум два яйця на день, якщо ви піддаєтеся помірному фізичному навантаженню. А в спекотну погоду й зовсім краще обмежитися одним, бо цей продукт підвищує температуру тіла.
Також важливим є спосіб приготування яєць: кращі за все зварені круто яйця, бо вони не містять додаткових жирів, одержуваних з масла при смаженні.
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