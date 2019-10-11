Дієта по годинах: у який час найкраще відмовитися від їжі

Засвоєння їжі залежить від того, в який час вона була з'їдена, тому для прискорення процесу схуднення важливо дотримуватися погодинної дієти.

Її суть полягає в тому, що різні види продуктів краще вживати у певний час, пише "Космополитан".

З 6 до 7 ранку, коли запускаються біоритми, потрібно пити теплу воду з лимоном. Вона стимулює роботу кишечника і травного тракту.

З 7 до 9 ранку не можна їсти важкі продукти, оскільки вони будуть погано перетравлюватися. Також в цей час не варто щільно снідати, краще обмежитися перекусом.

З 10 до 12 вже можна добре поїсти і не обмежувати себе в продуктах. Можна їсти стільки, скільки ви звикли на обід.

В найпопулярнішу обідню пори, з 13 до 15 годин, не рекомендують їсти багато, тому що в ці години їжа погано засвоюється. За порадами дієтологів, у ці дві години найкраще взагалі відмовитися від їжі.

З 16 до 17 годин потрібно багато пити води, натуральних соків або компоту.

Схуднення narodna-pravda.ua

Ідеальним часом для вечері вважається проміжок від 20 до 20:30. У ці півгодини можна собі дозволити кисломолочні продукти, овочі та рибу.

Із 21 години й до шостої ранку їсти не рекомендують – організм повинен відпочити.

Як писав OBOZREVATEL, існує спеціальна дієта для плоского живота, яку створив американський доктор Мехмет Оз. Головною умовою її є обмеження споживання вуглеводів. Через відсутність такої їжі організм буде брати запаси з жирових відкладень, щоб переробити їх в енергію. У результаті жиру стане менше.

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