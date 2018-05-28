Дієта на літо: чим втамовувати спрагу і як підкоригувати раціон

У літню спеку варто відмовитися від втамування спраги за допомогою популярних газованих напоїв та морозива.

Про це в ефірі ObozTV заявив лікар-невролог Олексій Пелепейченко.

"Всі ці солодкі газовані води в спеку краще не вживати. Це дуже багато цукру, це скачок цукру, а потім різке падіння рівня глюкози в крові. Краще компот із сухофруктів, відвари, зробити якийсь зелений чай з лимоном. Це оптимально для підтримки рівня цукру, магнію, натрію і калію в крові", - зазначив він.

За його словами, це ж стосується і всіма обожнюваного морозива.

"Морозиво підвищує рівень цукру в крові і людина себе почуває краще", - констатував медик.

Також Пелепейченко закликав обмежити вживання м'яса в спеку.

"Добре не їсти жирну їжу: м'ясо, м'ясні субпродукти. Овочі фрукти - чудово. Макаронні вироби можна, вони тримають постійний рівень цукру в крові. М'ясо вимагає багато витрат для перетравлення. Його можна поміняти на рибу", - вважає лікар.

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