Дієта клініки Майо: що це таке і як її дотримуватися

Американські медики і фахівці в сфері дієтології склали список популярних дієт на 2019 рік. Так, у десятку кращих увійшла дієта клініки Майо.
Як повідомляє журнал US News&World Report, цей тип харчування допомагає не тільки скинути зайву вагу, але і зміцнює здоров'я. Так, прийняття такого способу життя знижує рівень цукру в крові, що відмінно підійде для людей із переддіабетом і діабетом 2 типу.
Що таке дієта клініки Майо?
Справжня дієта клініки Майо — це суворе збалансоване харчування, за так званою пірамідою здорової ваги. Вона створена з метою знайти оптимальний, індивідуальний раціон для кожної людини, завдяки якому вага триматиметься у нормі. Цей тип харчування передбачає багато фруктів, овочів, вуглеводів, білків і жирів. Найбільш незначна частина в ньому відводиться на солодощі.
Дієта клініки Майо не рекомендує вживати занадто велику кількість м'яса і жирних молочних продуктів. Також забороняється пити алкогольні напої, адже вони уповільнюють процес виведення зайвих жирових відкладень із організму.
Фото: VeryGoodDiet
Як дотримуватися дієти клініки Майо
Вживати на сніданок багато фруктів, овочів і цільнозернових продуктів
Кожен день приділяти 30 хвилин фізичній активності
Перестати вживати їжу поза домом (якщо тільки замовлена вами їжа не відповідає правилам)
Рахувати калорії
Перекушувати горіхами
Фото: Aranetta.ru
Вартість такої дієти
Дієта Майо може бути дуже дорогим видом харчування, оскільки свіжі фрукти, овочі і цільнозернові продукти коштують чимало.
Чи допомагає для схуднення
Дієта клініки Майо допоможе вам схуднути за умови дотримання правил. Головне — складати план із калоріями.
Фото: Diet-diet.ru
Наскільки легко дотримуватися дієти клініки Майо
Деяким важко змусити себе відмовитися від солодкої і жирної їжі й почати підраховувати калорії. Проте головне запам'ятати, що дієта Майо побудована на обмеженнях, а не на заборонах. Також дотримуватися такого типу харчування дуже зручно, адже в мережі можна знайти безліч рецептів, які будуть підходити для такого раціону.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики і фахівці назвали другу за популярністю дієту на 2019 рік. Серед найбільш безпечних типів харчування журнал US News&World Report вказав DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — дієтологічних підхід до лікування гіпертонії).
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