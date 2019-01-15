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Дієта клініки Майо: що це таке і як її дотримуватися

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Американські медики і фахівці в сфері дієтології склали список популярних дієт на 2019 рік. Так, у десятку кращих увійшла дієта клініки Майо.

Як повідомляє журнал US News&World Report, цей тип харчування допомагає не тільки скинути зайву вагу, але і зміцнює здоров'я. Так, прийняття такого способу життя знижує рівень цукру в крові, що відмінно підійде для людей із переддіабетом і діабетом 2 типу.

Що таке дієта клініки Майо?

Справжня дієта клініки Майо — це суворе збалансоване харчування, за так званою пірамідою здорової ваги. Вона створена з метою знайти оптимальний, індивідуальний раціон для кожної людини, завдяки якому вага триматиметься у нормі. Цей тип харчування передбачає багато фруктів, овочів, вуглеводів, білків і жирів. Найбільш незначна частина в ньому відводиться на солодощі.

Дієта клініки Майо не рекомендує вживати занадто велику кількість м'яса і жирних молочних продуктів. Також забороняється пити алкогольні напої, адже вони уповільнюють процес виведення зайвих жирових відкладень із організму.

Дієта клініки Майо: що це таке і як її дотримуватися

Фото: VeryGoodDiet

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Як дотримуватися дієти клініки Майо

  • Вживати на сніданок багато фруктів, овочів і цільнозернових продуктів

  • Кожен день приділяти 30 хвилин фізичній активності

  • Перестати вживати їжу поза домом (якщо тільки замовлена вами їжа не відповідає правилам)

  • Рахувати калорії

  • Перекушувати горіхами

Дієта клініки Майо: що це таке і як її дотримуватися

Фото: Aranetta.ru

Вартість такої дієти

Дієта Майо може бути дуже дорогим видом харчування, оскільки свіжі фрукти, овочі і цільнозернові продукти коштують чимало.

Чи допомагає для схуднення

Дієта клініки Майо допоможе вам схуднути за умови дотримання правил. Головне — складати план із калоріями.

Дієта клініки Майо: що це таке і як її дотримуватися

Фото: Diet-diet.ru

Наскільки легко дотримуватися дієти клініки Майо

Деяким важко змусити себе відмовитися від солодкої і жирної їжі й почати підраховувати калорії. Проте головне запам'ятати, що дієта Майо побудована на обмеженнях, а не на заборонах. Також дотримуватися такого типу харчування дуже зручно, адже в мережі можна знайти безліч рецептів, які будуть підходити для такого раціону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики і фахівці назвали другу за популярністю дієту на 2019 рік. Серед найбільш безпечних типів харчування журнал US News&World Report вказав DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — дієтологічних підхід до лікування гіпертонії).

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