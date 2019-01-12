Дієта DASH: що це таке і як її дотримуватися

Американські медики і фахівці назвали другу за популярністю дієту на 2019 рік.

Серед найбільш безпечних типів харчування журнал US News & World Report вказав DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – дієтологічних підхід до лікування гіпертонії).

Ця модель допомагає для зниження тиску крові у хворих на таке захворювання. Дієта DASH формується великим харчовим раціоном, а не окремими компонентами. Цей тип харчування включає багато фруктів, овочів, круп, горіхів і бобових, а також рекомендації щодо молочних продуктів з низьким вмістом жирів або без них.

Також Dietary Approaches to Stop Hypertension не рекомендує продукти з високим вмістом насичених жирів, таких як жирне м'ясо, жирні молочні продукти, підсолоджені напої та солодощі.

Ця дієта є збалансованою, а її перевага полягає в тому, що її дотримуватися не тільки приємно, але й можна не переривати тривалий час. А експерти з харчування називають її "Кращою загальною дієтою США", пов'язаною зі Середземноморською дієтою.

Як дотримуватися дієти DASH

Початок дієти ніяк не означає радикальних змін в своєму раціоні. Фахівці радять впроваджувати її в свій спосіб життя поступово.

Наприклад: додати одну порцію овочів або фруктів до кожного прийому їжі;

Ввести дві або більше страви без м'яса на тиждень;

Використовувати трави (зелень) і спеції, щоб зробити їжу смачнішою без солі;

Перекушувати мигдалем або горіхами;

При можливості поміняти білу муку на цільнозернову;

Гуляти по 15 хвилин після обіду або вечері.

Вартість такої дієти

DASH може бути дуже дорогим видом харчування, оскільки свіжі фрукти, овочі та цільнозернові продукти коштують чимало.

Чи допомагає при схудненні

Якщо ретельно дотримуватися правил дієти, вагу втратити можна. Особливо, якщо складати план з калоріями.

Наскільки легко слідувати DASH

Деяким важко змусити себе відмовитися від жирної, солодкої і солоної їжі. Хоча цей вид харчування є досить щадним в плані вибору продуктів. До того ж, дотримуватися дієти досить зручно. У мережі можна знайти масу рецептів, які підходитимуть для такого раціону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найпопулярнішою дієтою 2019 року була визнана Середземноморська. Цей тип харчування дуже ефективний для втрати зайвої ваги, а також для профілактики і лікування діабету і серцевих захворювань.

Англійський лікар-дієтолог Майкл Мослі пояснив, в чому перевага Середземноморської дієти.

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