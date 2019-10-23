Дієта "5:2": як скинути вагу без шкоди для організму

Британський лікар-дієтолог Майкл Мослі написав книгу "Швидка дієта 5:2", яка стала справжнім бестселером. Вона допомагає позбутися зайвих кілограмів за короткий термін.

Метод харчування Майкла Мослі не передбачає дотримання суворих правил у харчуванні, пише "Cosmopolitan".

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Протягом п’яти днів на тиждень можна харчуватися, як зазвичай, але два наступні обмежувати себе до 500 ккал на день. Таке інтервальне голодування сприяє схудненню з мінімальним стресом для організму.

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Як правильно харчуватися, дотримуючись дієти?

Протягом п’яти днів не варто переїдати. Важливо додати до свого звичного раціону більше білку та свіжих овочів. Це прискорить процес схуднення і піде на користь організму.

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Наступних два дні важливо не перетинати межу у 500 ккал. Як варіант, можна снідати омлетом з двох яєць та овочами, пообідати салатом з куркою та з’їсти трохи сиру з фруктами ввечері.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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