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23 жовтня • оновлено в 16:22
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Дієта "5:2": як скинути вагу без шкоди для організму

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Британський лікар-дієтолог Майкл Мослі написав книгу "Швидка дієта 5:2", яка стала справжнім бестселером. Вона допомагає позбутися зайвих кілограмів за короткий термін.

Метод харчування Майкла Мослі не передбачає дотримання суворих правил у харчуванні, пише "Cosmopolitan".

Дієта "5:2": як скинути вагу без шкоди для організму

pexels.com

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Протягом п’яти днів на тиждень можна харчуватися, як зазвичай, але два наступні обмежувати себе до 500 ккал на день. Таке інтервальне голодування сприяє схудненню з мінімальним стресом для організму.

Дієта "5:2": як скинути вагу без шкоди для організму

pexels.com

Як правильно харчуватися, дотримуючись дієти?

Протягом п’яти днів не варто переїдати. Важливо додати до свого звичного раціону більше білку та свіжих овочів. Це прискорить процес схуднення і піде на користь організму.

Дієта "5:2": як скинути вагу без шкоди для організму

pexels.com

Наступних два дні важливо не перетинати межу у 500 ккал. Як варіант, можна снідати омлетом з двох яєць та овочами, пообідати салатом з куркою та з’їсти трохи сиру з фруктами ввечері.

Дієта "5:2": як скинути вагу без шкоди для організму

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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