Чому жінки після 40 років набирають вагу: як цього уникнути

Після 40 років багато жінок, навіть ті, хто раніше не стикався з зайвими кілограмами, починають стрімко набирати вагу.

Це відбувається через декілька факторів: змінюється гормональний фон, сповільнюється метаболізм і зникає мотивація підтримувати себе у формі, пише "Рамблер".

Змінюється гормональний фон

Після 35 років естроген у жіночому організмі виробляється в менших кількостях, що згодом призводить до менопаузи і клімаксу. Недолік цього гормону негативним чином позначається на вазі: жиру в організмі стає більше, підвищується рівень глюкози та інсуліну.

Якщо, незважаючи на активні фізичні навантаження і збалансоване харчування, ви продовжуєте набирати вагу, необхідно звернутися до лікаря і перевірити щитовидну залозу. Можливо, причиною зайвих кілограмів є гормональний дисбаланс.

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Повільний метаболізм

З віком метаболізм людини сповільнюється. Зокрема, після 40 років його ефективність може знизитися на 3,3%. Щоб запобігти цьому, слід частіше займатися спортом і дотримуватися здорового харчування.

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Відсутність мотивації

Для багатьох жінок основним чинником набору ваги є психологічний. Відсутність підтримки близьких не сприяє схудненню, а навпаки, викликає стрес, який хочеться "заїсти" черговою шоколадкою або фаст-фудом.

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