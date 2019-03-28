Чому вранці варто пити теплу воду: топ-5 причин

Багато з нас мають хорошу звичку починати ранок зі склянки води, чашки чаю або кави — це допомагає прокинутися. Коли ми робимо вибір на користь води, то майже завжди вважаємо за краще пити холодну. Вона здається смачнішою і освіжаючою. Однак тепла вода зранку приносить більше користі для здоров'я.

Тому видання Healthwaters поділилося топ-5 причинами, чому потрібно пити теплу воду вранці.

Позбавляє від болю

Склянка теплої води знімає менструальні болі, лікує мігрені, полегшує біль від ударів і травм.

Фото: 1drivenews.ru

Покращує травлення

Також за словами фахівців, склянка теплої води вранці запускає травну систему. Це сприяє легкому переварюванню їжі і засвоєнню корисних елементів протягом дня.

Допомагає схуднути

Зазначається, що прискорення обмінних процесів за рахунок прийому води сприяє нормальному засвоєнню білків, жирів, вуглеводів. У результаті знижується апетит, прискорюється виведення шлаків і зайвої рідини з організму, що допомагає у боротьбі із зайвою вагою.

Фото: lifehacker.ru

Новини Чим корисна вода з лимоном

Виводить токсини і шлаки

Крім того, тепла вода допомагає усунути токсини, які циркулюють по всьому організму. Також вона покращує кровообіг і очищає кров.

Уповільнює старіння

Всі жінки хочуть виглядати молодими і красивими. На щастя, тепла вода затримує процес старіння. Крім того, вона покращує стан волосся, тургор і еластичність шкіри.

Фото: oristar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі-дієтологи назвали продукти, які не рекомендують їсти вранці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!