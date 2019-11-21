Головна Новини
21 листопада • оновлено в 21:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Чому перед спортом треба їсти заздалегідь: відома фітнес-тренерка назвала причину

1.2т
Читати матеріал російською

Перед тренуванням для тих, що худне, потрібно обов'язково харчуватися мінімум за годину-півтори, щоб розрив між прийомами їжі склав у цілому до чотирьох годин.

Причину на своїй сторінці в Instagram пояснила відома фітнес-тренерка Аніта Луценко, розповівши, що відбувається зі шлунком і кровопостачанням.

"А ви знаєте, чому потрібно їсти перед тренуванням за 1-1,5 години? Звичайно, тому що всі, хто навколо не повинні дізнатися / побачити, що ви їли, але є й ще одна причина: судини травної системи під час навантаження звужуються та їхнє кровопостачання знижується на 25-75%, і вона (кров) пливе в м'язи", – пояснила Луценко.

Перед тренуванням потрібно їсти заздалегідь - причина

Перед тренуванням потрібно їсти заздалегідь - причина

bit.ua

Новини
Як тримати себе в формі: Єва Лонгорія показала ефективні вправи

За її словами, після гальмується харчовий центр нервової системи. Фітнес-тренерка підкреслила, що краще взагалі нічого не їсти перед тренуванням, а "заправитися" можна й після.

"Тоді як раз пройде 3 години з моменту попередньої їжі. Поїли, одна година на перетравлення, одна година тренування, одна година після тренування, разом 3 години! Нормальна перерва між їжю – 3-4 години", – розповіла вона.

А ви знаєте чому потрібно їсти перед тренуванням за 1-1,5 години? Так! Звичайно тому, що всі хто навколо не повинні дізнатися / побачити, що ви їли 🙈😅 але є і ще одна причина: судини травної системи під час навантаження звужуються і їх кровопостачання знижується на 25-75% і вона (кров) пливе в м'язи. Гальмується харчової центр нервової системи. Ну грубо кажучи краще нічого в шлунок не класти. Ну а поїсти можна через годину після тренування. Тоді як раз пройде 3 години з моменту попередньої їжі. Поїли ✅ 1 година на перетравлення ✅ 1 годину тренування ✅ 1 годину після треніровкі✅ разом 3 години! Нормальний перерву між їдою 3-4 години 🙌🏻 Топ і лосини: @wowbodyshop

Публікація від Anita Lutsenko (@anitasporty)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дієтолог Інна Забіяка назвала топ-5 важливих причин, чому варто схуднути, і як це відіб'ється на здоров'ї.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
Теги
схуднення Фітнес спорт харчування диета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги