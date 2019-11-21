Чому перед спортом треба їсти заздалегідь: відома фітнес-тренерка назвала причину

Перед тренуванням для тих, що худне, потрібно обов'язково харчуватися мінімум за годину-півтори, щоб розрив між прийомами їжі склав у цілому до чотирьох годин.

Причину на своїй сторінці в Instagram пояснила відома фітнес-тренерка Аніта Луценко, розповівши, що відбувається зі шлунком і кровопостачанням.

"А ви знаєте, чому потрібно їсти перед тренуванням за 1-1,5 години? Звичайно, тому що всі, хто навколо не повинні дізнатися / побачити, що ви їли, але є й ще одна причина: судини травної системи під час навантаження звужуються та їхнє кровопостачання знижується на 25-75%, і вона (кров) пливе в м'язи", – пояснила Луценко.

Перед тренуванням потрібно їсти заздалегідь - причина bit.ua

За її словами, після гальмується харчовий центр нервової системи. Фітнес-тренерка підкреслила, що краще взагалі нічого не їсти перед тренуванням, а "заправитися" можна й після.

"Тоді як раз пройде 3 години з моменту попередньої їжі. Поїли, одна година на перетравлення, одна година тренування, одна година після тренування, разом 3 години! Нормальна перерва між їжю – 3-4 години", – розповіла вона.

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