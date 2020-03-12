Чому новачкам потрібен персональний тренер

Навесні в тренажерні зали приходить багато початківців, але мало хто з них затримується в залі надовго. Одні виснажуються в гонитві за результатом, інші неправильно виконують вправи і опускають руки, а деякі просто кидають фітнес через брак мотивації.

Разом з тренерами київського фітнес-клубу BODYART / FITNESS ми розповідаємо, як початківцям уникнути невдачі в спортзалі.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Завантажити програму тренувань з інтернету мало

Багато людей, які починають займатися, переконані в тому, що для продуктивних занять їм буде досить програми тренувань з інтернету. Але, на жаль, тренування влаштовані дещо складніше, ніж повторення вправ.

"Найчастіше спортсмени-початківці роблять велику помилку - копіюють чиюсь техніку тренувань або складають програму тренувань, дивлячись на інших спортсменів в залі або на відео в інтернеті. Так, ці вправи для кого-то могли бути дійсно ефективними, але можуть не спрацювати в разі іншого спортсмена. По-перше, потрібно розуміти, що у кожного свої особливості організму і мета тренувань, а по-друге, ефективність вправ залежить від техніки виконання. Неправильна техніка не тільки не дасть результату, але і може привести до травми. Щоб цього уникнути, і потрібен персональний тренер ", - говорить Ірина Кравчук, тренер тренажерного залу фітнес-клубу BODYART / FITNESS.

Є принаймні 5 вагомих причин займатися з персональним тренером

Причина №1. З тренером ви досягнете мети в найкоротші терміни

Персональний тренер - це професіонал, він знає, які вправи і навантаження правильні і ефективні для вашого тіла і фігури. Він не тільки вас наставляє, але і мотивує зробити сьогодні трохи більше, ніж вам би хотілося, не здаватися на останніх підходах.

Причина №2. З тренером ви будете виконувати вправи правильно і безпечно

Навіть якщо ви знаєте, як правильно присідати, працювати на тренажері або робити аеробні вправи, це не означає, що ви дотримуєтеся правил. У цьому полягає ще одна задача персонального тренера. Він скоректує вас під час виконання вправ, щоб вони приносили максимальний результат і не стали причиною травм - розтягування м'язів, пошкодження хребта, вивихів суглобів.

Причина №3. Ваші заняття з тренером будуть різноманітними

На одному занятті, щоб випустити пар і зарядитися, ви будете виконувати інтенсивні вправи, спрямовані на збільшення м'язів, а на іншому - більш плавні вправи для опрацювання всіх груп м'язів і розтяжки. Завдання тренера - не просто вичавлювати з спортсмена якомога більше, а давати посильні і корисні навантаження.

Причина №4. Завдяки фізичній формі тренера ви будете мотивовані займатися продуктивно

Фізична форма професійного тренера - це реальне нагадування про те, яких результатів можна досягти, займаючись в тренажерному залі. Тренер також допомагає зібратися з силами, підтримує в період тренувань, зазначає фітнес-перемоги і крок за кроком підводить до вашої мети.

Причина №5. Тренер допоможе вам скласти правильний режим харчування під час тренувань

Щоб закріпити і поліпшити результати занять в спортзалі, потрібно не тільки системно тренуватися, але і стежити за харчуванням. Тренер допоможе скласти правильний режим харчування в залежності від мети спортсмена - знизити вагу, зменшити обсяги, зробити тіло більш рельєфним, наростити м'язи або обробити конкретну зону тіла.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Займатися з персональним тренером або тренуватися самостійно - справа особиста. Але якщо ви хочете домогтися максимальних результатів в короткі терміни, то персональний тренер в цьому допоможе.

Якщо ви хочете спробувати займатися з тренером за індивідуальною програмою, спробуйте тестове заняття у фітнес-клубі BODYART / FITNESS.

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