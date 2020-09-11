Чому не можна їсти вівсянку на сніданок: дієтолог розвіяла популярний міф

Вівсянка і інші крупи не є корисним сніданком, особливо для тих, хто худне.

Таку думку висловила дієтолог Дарина Русакова, зазначивши, що каші можуть не тільки перешкоджати схудненню, але і сприяти набору ваги. Також вони через високий вміст харчових волокон вони можуть виводити з організму корисні речовини, наприклад – кальцій і магній, пише "Рідус".

Спеціаліст зазначила, що вживати вівсянку варто не більше 2-3 разів на тиждень, більш ефективними будуть різноманітні сніданки кожен день. За один прийом їжі варто не можна з'їдати більше 250 грам каші в готовому вигляді.

Що потрібно їсти на сніданок: порада дієтолога. Pixabay

"Порція каші містить 400–500 ккал, це багато. До того ж, якщо додавати масло, молоко або цукор – калорійність зростає. Тому люди, які намагаються худнути, вживаючи більше круп, або дотримуються якихось дієт, як правило, мають тенденцію до набору зайвої ваги", – зазначила Русакова.

Експерт зазначила, що вона проти каш на сніданок. З круп виходить досить калорійний сніданок, і не завжди він дає належне насичення. Як правило, якщо людина снідає тільки кашею, то через 1,5–2 години настає сильне почуття голоду, а якщо людина вживає білковий сніданок, то відчуття ситості більш тривале, тому, на її думку, краще зробити перший прийом їжі білковим.

Дієтолог назвала найкорисніший сніданок при схудненні. Pixabay

"Я більше прихильник НЕ вівсянки, а білкових сніданків, тому що вважаю, що сучасна людина не так багато витрачає енергії. Білковий сніданок збільшує харчовий термогенез: організм витрачає багато енергії, щоб розкласти білковий продукт, тому він розігрівається, і обмін речовин прискорюється. Це дуже важливо зранку. Такий сніданок буде більш корисний для фігури. Ви отримаєте і білок, і харчові волокна, і не так багато калорій", — підкреслила лікарка-дієтологиня.

На думку Дарини Русакової, найоптимальнішим сніданком для сучасної людини є омлет з одного яйця для жінки і з двох яєць для чоловіків разом з 200 грамами салату зі свіжих овочів. Замість яєць може бути шматок м'яса або сир. Люди, які обмежують вживання тваринного білка в раціоні, можуть з'їсти на сніданок невелику жменю горіхів і соєвий сир тофу.

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