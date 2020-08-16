Чому чай у мікрохвильовці виходить несмачним: з'явилося пояснення

Фізики з США визначили, чому чай, приготований у мікрохвильовій печі, виходить не таким смачним, як при кип'ятінні води в чайнику.

На думку вчених, на смак чаю негативно впливає нерівномірний нагрів води в мікрохвильовці, йдеться в статті журналу AIP Advances.

Так, якщо нагрівати воду для чаю в чайнику, всередині виникає конвекція або круговорот, коли вода з дна, нагріваючись, розносить тепло по всій ємності.

У мікрохвильовці ж, навпаки, верхні шари води нагріваються сильніше за нижні. Це частково пов'язано з тим, що температура нижньої та і верхньої частин стінок скляного стакана однакова.

Щоб перевірити це твердження, дослідники покрили верхні краї склянки шаром срібла, який мав направляти мікрохвильове випромінювання зверху донизу. Як виявилося, в таких умовах в СВЧ-печі теж створюється конвекція і закипання відбувається так само, як у чайнику.

Вчені висловили надію, що їхнє відкриття розширить сферу застосування мікрохвильових печей та поліпшить ставлення до них серед любителів чаю і "природного" приготування їжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо несподівані переваги чаю в мікрохвильовці.

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