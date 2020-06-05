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6 червня • оновлено в 03:23
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Чоловік, який скинув 25 кг, розповів про головну помилку в схудненні

1.8т
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57-річний американець Нейт Морган, який скинув 25 кілограмів, пояснив помилку, яка заважала йому схуднути.

Його історію опублікувало видання Runner's World. За словами чоловіка, він почав набирати вагу, коли пішов у відставку після служби у Військово-повітряних силах.

"Я зледащів, у мене з'явилися погані звички в тому, що стосується харчування, до того ж я курив", – розповів Нейт.

Нейт Морган

Нейт Морган

Фото: healthyfreshrecipes.com

Рішення схуднути він прийняв, коли його вага досягла 110 кілограмів. Морган почав бігати: спочатку виходило повільно, його мучила задишка, але чоловік не здавався. Вже через 6 місяців американець скинув 18 кілограмів. Після цього його вага зупинилася.

Нейт Морган до і після схуднення

Нейт Морган до і після схуднення

Фото: runnersworld.com

Через деякий час Морган зрозумів помилку, яка заважала йому схуднути. Виявилось, що справа була у неправильній дієті.

"Моя вага зупинилася на цифрі 90 кілограмів і перестала зменшуватися. Виявилося, що подальшому схудненню заважала невірна дієта. Замінивши солодощі та фастфуд фруктами, овочами, курячим м'ясом і рибою, я продовжив худнути й тепер важу 83 кілограми... Скинувши таку вагу, я відчуваю себе неймовірно. Можу носити гарний одяг і виглядати в ньому саме так, як мені хочеться", – підсумував 57-річний американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
диета схуднення
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