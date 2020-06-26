Чоловік скинув 133 кг і поділився секретом схуднення: у чому суть

Житель ірландського графства Даун, Великобританія, схуд на 133 кілограми і розповів, як йому вдалося досягти цього результату.

На піку ожиріння Філ Каєс важив 235,8 кілограма. Його історією схуднення поділилося видання Daily Mail.

Лікарі попереджали, що з такою вагою Каєс чи доживе до 40 років. Ірландець не дослухався до їх слів, поки в 2017 році не дізнався, що у його матері четверта стадія раку. Після цього він зрозумів, що повинен схуднути.

Філ Каєс Daily Mail

У Каєса з дитинства була зайва вага, і в інституті це лише погіршилося. Коли ірландець вийшов на роботу держслужбовцем, він настільки комплексував через зовнішність, що перестав виходити з дому куди-небудь, крім офісу.

"Я уникав заходів, на яких було багато людей, на кшталт вечірок та весіль. Я знав, що не поміщуся в крісло літака, тому не подорожував, хоча дуже хотів. Тоді я тільки працював, ховався вдома і їв. Це був дуже самотній час", – розповів чоловік.

Філ Каєс Daily Mail

Найбільше він переживав, що після смерті його тіло не зможуть винести з третього поверху. Коли ірландець дізнався про смертельну хворобу матері, він твердо вирішив схуднути. Чоловік приєднався до групи активістів зі схуднення і почав дотримуватися чіткого плану харчування.

У його раціон входили картопля, паста, фрукти й овочі. Каєс додав, що в оточенні тих людей, які активно худнуть, йому було набагато простіше не зірватися.

Філ Каєс із коханою Daily Mail

Коли ірландець трохи схуд, він почав кататися на велосипеді, чого до цього моменту не робив уже 30 років. Зараз він ходить на довгі піші прогулянки і займається йогою.

Також Філ Каєс вважає, що саме завдяки новій зовнішності і впевненості в собі зміг зустріти своє кохання.

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