Чоловік схуд на 36 кг і став схожим на зірку Голлівуду. Фото

Користувач соціального новинного сайту Reddit під ніком Tanatox похвалився перед іншими вражаючими результатами свого схуднення. Він скинув 36 кілограмів зайвої ваги і поділився знімками до і після перетворення.

Підписники визнали, що на них складно впізнати, що це справді один і той самий чоловік, а також порівняли його з голлівудською зіркою (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Чоловік, 41 рік, зріст 170 сантиметрів. Вага до – 98 кілограмів, після – 61 кг. Прогрес втрати ваги – 36 кг", – написав блогер у коментарі, де користувачі мережі ділилися своїми результатами схуднення і теж викладали фотопідтвердження.

Чоловік зізнався, що він повністю змінив спосіб життя і раціон. Зокрема, зменшив кількість пшеничного борошна і вуглеводів, відмовився від обробленої їжі. Крім цього, почав виконувати фізичні вправи.

Друзі та підписники Tanatox помітили, що крім обличчя і фігури змінилося і його волосся. Той відповів, що поряд із дієтою і спортом лікар призначив йому також лікування таблетками.

"Тільки не займайтеся самолікуванням. За словами лікаря, дієта і вправи дуже допомогли моєму волоссю, оскільки нормалізувалися гормони. Ну і хороший перукар має значення", – розповів він.

Деякі користувачі мережі зазначили, що прогрес чоловіка схожий на перетворення в голлівудську знаменитість – наприклад, співака Ліама Пейна.

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