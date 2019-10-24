Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 15:06
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Чим замінити свіжі овочі взимку: поради дієтологині

1.2т Читати матеріал російською

Українська дієтологиня і експертка по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, чим замінити свіжі овочі взимку.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Щороку мені приходять сотні повідомлень з питаннями, а що робити, коли закінчаться помідори і огірки? Все дуже просто! У будь-яку пору року ми можемо знайти стручкову квасолю заморожену це відмінний варіант овоча для нас. Також вживати можна морську капусту, моркву (терту, свіжу або моркву по корейськи), буряк, гарбуз, цукіні і всі варіанти капусти: брюссельську, пекінську, броколі або кольорову", — розповіла Усенко зазначивши, що такі варіанти підійдуть усім.

Чим замінити свіжі овочі взимку: поради дієтологині

Фото: womans-days.ru

Новини
Як підготувати організм до зими: названий топ корисних продуктів

Крім того, дієтологиня додала, що можна також вживати заморожену кукурудзу. Але тільки в тому випадку, коли немає нічого або все набридло. А ось соління і консервацію з цукром вона не рекомендує додавати у свій раціон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel