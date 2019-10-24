Чим замінити свіжі овочі взимку: поради дієтологині

Українська дієтологиня і експертка по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, чим замінити свіжі овочі взимку.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Щороку мені приходять сотні повідомлень з питаннями, а що робити, коли закінчаться помідори і огірки? Все дуже просто! У будь-яку пору року ми можемо знайти стручкову квасолю заморожену — це відмінний варіант овоча для нас. Також вживати можна морську капусту, моркву (терту, свіжу або моркву по корейськи), буряк, гарбуз, цукіні і всі варіанти капусти: брюссельську, пекінську, броколі або кольорову", — розповіла Усенко зазначивши, що такі варіанти підійдуть усім.

Фото: womans-days.ru

Крім того, дієтологиня додала, що можна також вживати заморожену кукурудзу. Але тільки в тому випадку, коли немає нічого або все набридло. А ось соління і консервацію з цукром вона не рекомендує додавати у свій раціон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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