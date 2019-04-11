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Чим не варто годувати свого чоловіка: поради дієтолога ⠀

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Український лікар-дієтолог, автор книги "Їж, пий, худні" і експерт "Сніданку з 1+1" Наталія Самойленко в рамках челленджу #РуйнівнікіМлінців склала рейтинг продуктів, які не рекомендується вживати чоловікам.

Так, переліком з виданням OBOZREVATEL поділилася прес-служба телеканалу 1+1.

"Збалансований раціон, якісна їжа, достатня кількість сну і фізична активність — це основа здоров'я як жінок, так і чоловіків. Канони правильного харчування: режим прийомів їжі, обсяг порції і правило екватора — приблизно однакові для всіх. Однак, у жіночого і чоловічого організму є свої особливості, а це означає, що продукти, які особливо корисні нам, дівчатам, можуть бути небажаними для наших других половинок", зазначила Самойленко.

Чим не варто годувати свого чоловіка: поради дієтолога ⠀

Наталія Самойленко

Фото: прес-служба "1+1"

Соєві продукти

За словами дієтолога, такі продукти як тофу, соєве молоко, соєві боби, а також деякі бобові (наприклад, горох) не бажано вживати чоловікам. Адже в них містяться фітоестрогени, які знижують вплив чоловічих статевих гормонів.

Чим не варто годувати свого чоловіка: поради дієтолога ⠀

Фото: siteadvisor.com

Пиво

Також експерт зазначила, що пиво шкідливе для чоловіків, знову-таки через фітоестрогени. Крім того, у цього алкогольного напою високий інсуліновий індекс, тому його вживання у великих кількостях пригнічує вироблення тестостерону. За словами Самойленко, зовні гормональну перебудову можна виявити так з'являється жирок в "жіночих місцях": область живота, стегна, область грудей.

Чим не варто годувати свого чоловіка: поради дієтолога ⠀

Фото: hyser.com.ua

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Цукор і продукти, що підвищують інсулін

Інсулін є протилежністю тестостерону і блокує його активність. Тому, якщо вашого чоловіка потягнуло на солоденьке, Самойленко порадила нагодувати його природним аналогом фруктами, ягодами, медом, або 70%-ним чорним шоколадом. Але, головне пам'ятати, що вживати їх потрібно в міру і до 15:00.

Чим не варто годувати свого чоловіка: поради дієтолога ⠀

Фото: aif.ru

М'ясо та птиця промислового виробництва (особливо курка)

Також дієтолог зазначила, що хоч чоловіки і не можуть жити без м'яса, але їм потрібно уникати його у своєму раціоні. Адже до складу корму убитих тварин можуть входити аналоги жіночих статевих гормонів. Робиться це, щоб прискорити процес набору жирової маси тіла. І хоч ці естрогени виробляються в чоловічому організмі теж, з їжею їм ці добавки отримувати ні до чого.

Чим не варто годувати свого чоловіка: поради дієтолога ⠀

Фото: goferma.ru

Молоко

Молоко також не є корисним для чоловіків. Особливо в натуральному тваринному молоці містяться гормони, які працюють так само, як і естроген. Замінити тваринне молоко експерт порадила рослинним (тільки не соєвим!).

Чим не варто годувати свого чоловіка: поради дієтолога ⠀

Фото: agropolit.com

Стежити за челленджем #РуйнівнікіМлінців можна в соціальних мережах. Також дивіться ефективний комплекс вправ для чоловіків від зіркового фітнес-тренера Ксенії Литвинової з ведучим 1+1 Олексієм Душкою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі топ-5 продуктів харчування, які повільно руйнують організм людини.

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