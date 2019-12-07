Чи шкідливий майонез при схудненні: дієтологиня розкрила секрет перед Новим роком

Майонез є шкідливим продуктом, якщо його вживати у великих кількостях, але салати із ним у новорічну ніч не зашкодять схудненню та здоров'ю.

Про це заявила відома дієтологиня Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram, розповівши, розповівши, який соус можна вибрати.

"Майонез зазвичай входить до списку найзабороненіших продуктів, мати його – взагалі "моветон". Чи страшний цей соус? І звідки такий страх перед конкретним продуктом? Майонез калорійний – це правда. У середньому 680 ккал на 100 грам продукту. Проте в оливковій олії 884 ккал, а в вершковій 717 ккал", – зазначила вона.

За словами дієтологині, цей продукт також є шкідливим. Майонез робиться з рослинної олії, містить багато солі та калорій, проте у складі немає нічого небезпечного для організму.

Салат з майонезом

"А як же майонез лайт або пісний? Чому ні? Головне – читайте склад, щоб не було стабілізаторів і зайвих добавок. І пам'ятайте, що смак у такого майонезу може страждати. Можна їсти майонез кожен день? Не зовсім, через велику кількість солі та калорій Національний Інститут Медицини не рекомендує їсти майонез або вибирати дієтичний", – додала дієтолог.

Вона порадила не використовувати велику кількість майонезу, не купувати його кожного дня, а також робити продукт вдома.

"Від ложки салату з майонезом в новорічну ніч нічого не трапиться. Але безумовно, на столі не повинно бути все з майонезом. Шукайте баланс", – підсумувала дієтологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома дієтологиня розповіла, як можна позбутися целюліту, і що для цього необхідно робити.

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