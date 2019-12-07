Чи шкідливий майонез при схудненні: дієтологиня розкрила секрет перед Новим роком

Майонез є шкідливим продуктом, якщо його вживати у великих кількостях, але салати із ним у новорічну ніч не зашкодять схудненню та здоров'ю.
Про це заявила відома дієтологиня Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram, розповівши, розповівши, який соус можна вибрати.
"Майонез зазвичай входить до списку найзабороненіших продуктів, мати його – взагалі "моветон". Чи страшний цей соус? І звідки такий страх перед конкретним продуктом? Майонез калорійний – це правда. У середньому 680 ккал на 100 грам продукту. Проте в оливковій олії 884 ккал, а в вершковій 717 ккал", – зазначила вона.
За словами дієтологині, цей продукт також є шкідливим. Майонез робиться з рослинної олії, містить багато солі та калорій, проте у складі немає нічого небезпечного для організму.
Салат з майонезом
"А як же майонез лайт або пісний? Чому ні? Головне – читайте склад, щоб не було стабілізаторів і зайвих добавок. І пам'ятайте, що смак у такого майонезу може страждати. Можна їсти майонез кожен день? Не зовсім, через велику кількість солі та калорій Національний Інститут Медицини не рекомендує їсти майонез або вибирати дієтичний", – додала дієтолог.
Вона порадила не використовувати велику кількість майонезу, не купувати його кожного дня, а також робити продукт вдома.
"Від ложки салату з майонезом в новорічну ніч нічого не трапиться. Але безумовно, на столі не повинно бути все з майонезом. Шукайте баланс", – підсумувала дієтологиня.
Найактуальніше пост до Нового Року 😅👌🏻 Майонез зазвичай входить в список найбільш заборонених продуктів, мати його вдома це взагалі "моветон". Але так чи страшний цей соус? І звідки такий страх конкретного продукту? ✅Майонез калорійний - це правда. В середньому 680 ккал на 100 грам продукту. Однак в оливковій олії 884 ккал, а в вершковому 717 ккал. Але ви бачили одного чоловіка, який боїться оливкового масла? ✅Вредний? Майонез робиться з рослинної олії (ненасичених жирів), кількість трансжирів у ньому також мінімально. Тоді в чому справа? 👉🏻много солі, це аж ніяк не корисно 👉🏻много калорій А ось склад - нічого страшного і небезпечного немає. ✅А як же майонез лайт? Або пісний? Чому ні? Головне - читайте склад, щоб не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок. І пам'ятайте, що смак у такого майонезу може страждати. ✅Ура, можна їсти майонез кожен день? Не зовсім, через велику кількість солі і калорій Національний Інститут Медицини не рекомендує їсти майонез або вибирати все-таки дієтичний. ❗️Нет шкідливих продуктів, справа в кількості ❗️Просто не купуйте майонез додому на кожен день і ніяких проблем! ❗️Делайте майонез будинку, рецептів в інтернеті повно. ❗️От ложки салату з майонезом в Новорічну Ніч нічого не трапиться ❗️Но безумовно, на столі не повинно бути ВСЕ з майонезом. Шукайте баланс! ❤️Прізнавайтесь, хто готує на 31 грудня олів'є або оселедець під шубою? Ставте + в коментарі 😊
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