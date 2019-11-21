Чи шкідливі вуглеводи для тих, що худне: розкрито всю правду

Вуглеводи не так страшні для схуднення, як масово стверджують експерти в інтернеті.
Про те, чи є вони ворогами для фігури, розповіла дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram, розвінчавши популярні міфи.
"Давайте я розповім вам правду про ці "шкідливі для фігури" вуглеводи. Складні й повільні вуглеводи – це не одне і те ж саме. Зараз всюди до слів "складний вуглевод" в дужках пишуть "повільний" – але це різні речі. Рівень "складності" визначається з будови його молекули, а їх існує 4 види: моносахариди, дисахариди, олігосахариди, полісахариди (вони ж крохмали)", – написала дієтолог.
Міфи про вуглеводи
http://smilehappy.ru
За її словами, перші два – прості вуглеводи, які складаються з одного або двох моносахаридних залишків. Другі два є складними. Швидкість углеводів визначається глікемічним індексом.
Чи шкідливі вуглеводи
pixabay
"Зробити простий вуглевод складним не можна, а ось швидкий повільним можна. Достатньо лише знизити загальний ГІ страви, для цього потрібно додати більше клітковини й білка, які гальмують засвоєння та знижують цукор у крові. Приклад: картопля – це крохмаль і він є швидким углеводом, але ми можемо зробити його повільним, якщо вживатимемо в запеченому вигляді разом із овочами та білком", – уточнила фахівець.
ЦЕ ЖАХЛИВО ... ⠀ Жахливо що щодня твориться на просторах інтернету і в багатьох "псевдо-передачах", де вам намагаються нав'язати чергову нісенітницю, що не підтверджену нічим! (Хіба що тільки ютубі) 😬 ⠀ А тепер давайте я розповім вам ПРАВДУ про ці "шкідливих для фігури" вуглеводах 🌾 ⠀ Але для початку не забудьте повернутися і 2 рази натиснути на фото ♥ ️а так само поставити повідомлення про нові корисних публікаціях 👍🏻 ⠀ зараз про углеводи⤵️ Складні і повільні вуглеводи - це НЕ одно и то же! ❌ ⠀ зараз всюди до слів "складний вуглевод" в дужках пишуть "повільний" - але це РІЗНІ РЕЧІ! ☝🏻 ⠀ Рівень "складності" вуглеводу визначається виходячи з будови його молекули, а їх існує 4 види: ⠀ 🧬Моносахаріди 🧬Дісахаріди 🧬Оліг осахаріди 🧬Полісахаріди (вони ж крохмалі) ⠀ Перші два - це ПРОСТІ вуглеводи. Вони складаються з 1 або 2 моносахаридних остатков🍩 ⠀ Другі два - Склалося вуглеводи. Олиго - від 3 до 9 моносахаридних залишків, поли - від 10 до неск.тисяч🌽 ⠀ Тепер ШВИДКІСТЬ углевода🏃🏻♀️ ⠀ Вона визначається глікемічним індексом (ГІ), тобто тим, як високо піднімається рівень цукру в крові після його вживання 💉 ⠀ ЛАЙФХАК💡 ⠀ Зробити простий вуглевод складним НЕ МОЖНА, а ось швидкий повільним МОЖНА ⠀ Досить лише знизити загальний ГІ страви, для цього потрібно додати до нього більше клітковини і білка, які гальмують засвоєння і знижують цукор в крові🤗 ⠀ Приклад: картопля - це крохмаль і він є ШВИДКИМ углеводом, АЛЕ ми может зробити його повільно, якщо буде вживати його в запеченому вигляді разом з овочами і білком! 🥒 ⠀ Розібралися? 👇🏻
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.
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