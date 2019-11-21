Чи шкідливі вуглеводи для тих, що худне: розкрито всю правду

Вуглеводи не так страшні для схуднення, як масово стверджують експерти в інтернеті.

Про те, чи є вони ворогами для фігури, розповіла дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram, розвінчавши популярні міфи.

"Давайте я розповім вам правду про ці "шкідливі для фігури" вуглеводи. Складні й повільні вуглеводи – це не одне і те ж саме. Зараз всюди до слів "складний вуглевод" в дужках пишуть "повільний" – але це різні речі. Рівень "складності" визначається з будови його молекули, а їх існує 4 види: моносахариди, дисахариди, олігосахариди, полісахариди (вони ж крохмали)", – написала дієтолог.

Міфи про вуглеводи http://smilehappy.ru

За її словами, перші два – прості вуглеводи, які складаються з одного або двох моносахаридних залишків. Другі два є складними. Швидкість углеводів визначається глікемічним індексом.

Чи шкідливі вуглеводи pixabay

"Зробити простий вуглевод складним не можна, а ось швидкий повільним можна. Достатньо лише знизити загальний ГІ страви, для цього потрібно додати більше клітковини й білка, які гальмують засвоєння та знижують цукор у крові. Приклад: картопля – це крохмаль і він є швидким углеводом, але ми можемо зробити його повільним, якщо вживатимемо в запеченому вигляді разом із овочами та білком", – уточнила фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.

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