Як правильно виміряти пропорції тіла: інструкція

Схуднення є головним болем багатьох жінок і чоловіків, і особливої гостроти проблема набуває в літній сезон. Але чи обгрунтованою є необхідність скидати вагу?

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, яка вага є здоровою в кожному індивідуальному випадку і чому схуднення може бути небезпечним.

Чи потрібно худнути? Формула здорової ваги Pinterest

Формула здорової ваги

Щоб визначити, чи є зайва вага, потрібно знати свій індекс маси тіла та співвідношення талії до стегон.

Так, індекс маси тіла розраховується як співвідношення ваги до квадрату зросту. При здоровій вазі індекс маси тіла перебуває в межах 18.5 – 24.9.

Надмірною вважається вага при індексі маси тіла від 25 до 29.5. Ожиріння починається з показника 30 і вище. Індекс маси тіла нижче 18.5 є занадто маленьким, при якому також високий ризик різних захворювань.

Наприклад: вага = 55 кг, зріст = 165 см (1,65 м).

55 ÷ (1,65) 2 = 20,20.

У свою чергу співвідношення талії до стегон може розповісти про ризик вісцерального ожиріння. Це істотний ризик серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та еректильної дисфункції.

У чоловіків цей показник в нормі – 0.9 або менше, у жінок – 0.85 і менше.

Чим буває небезпечно схуднення Pinterest

Чим може бути небезпечне схуднення

При схудненні важливо пам'ятати про те, що для жінок брак жирової тканини може бути небезпечним, оскільки вона виділяє або змінює ряд гормонів.

Так, при нестачі жиру в жінки може розвинутися дисменорея – порушення або припинення менструального циклу.

Розподіл жиру в тілі залежить від спадковості. Багато хто переживає через те, що в них великий або малий бюст / сідниці / талія / плечі. Однак головне при цьому не "робити" фігуру, а приймати своє тіло таким як є, дотримуватися нормальних пропорцій талії та ваги і піклуватися про своє здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 15 червня до 12 липня триває Петрів піст. Це один з двох літніх постів, який було встановлено на честь двох найбільш шанованих апостолів – Петра і Павла.