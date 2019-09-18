Чи можна схуднути за допомогою сексу: знайдено відповідь

Багато людей дійсно вважають секс чудовим способом спалити зайві калорії і скинути декілька кілограмів. Але, як заявили вчені, любовні втіхи не є гарною заміною вправ.

Про це повідомляє видання Men`sHealth з посиланням на New England Journal of Medicine. "Посилаючись на дослідження вчених, в якому вони визначили, що середня тривалість сексу становить близько 6 хвилин, автори "Медичного журналу Нової Англії " визначили, що чоловік віком трохи за 30 і вагою 80 кг спалює всього 21 калорію під час середньостатистичного сексу. Середній чоловік спалює від 18 до 24 калорій. Тому, якщо заміряти серцебиття при типових оргазмах, які тривають від 10 до 60 секунд, ви можете розраховувати на максимум 4 калорії, втрачені під час оргазму", — повідомили інсайдери зазначивши, що існує більше реальний спосіб схуднути — спорт.

Фото: edinstvennaya.ua

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Також, за словами видання, навіть якщо оргазми не спалюють купу калорій, у них як і раніше повно корисних ефектів для здоров'я. Вони здатні вгамовувати біль, допомагають налагодити сон, покращують когнітивні функції і піднімають настрій.

Фото: ru.freepik.com

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що утримати вагу після схуднення цілком можливо, якщо дотримуватися певних правил і не накидатися на їжу.

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