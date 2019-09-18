Чи можна пити каву при схудненні: розкрито секрет

При схудненні можна пити чисту кави без будь-яких добавок, так як напій не сприяє набору зайвої ваги.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала популярний дієтолог Світлана Фус, нагадавши, що вплив кофеїну на організм – дуже великий.

"Впевнена, серед вас є любителі підбадьоритися чашкою кави із ранку. І я не виняток. Напевно, потрібно уточнити, чи можна взагалі набрати вагу, вживаючи каву. Моя відповідь – ні, якщо пити каву без добавок. Під добавками я маю на увазі цукор і молоко", – пояснила дієтолог.

Фус застерегла від надмірного вживання кави, так як він може нашкодити здоров'ю. Експерт вважає, що всього пари чашок напою на день буде достатньо.

Кава - чи можна при схудненні pixabay

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