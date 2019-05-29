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/Дієта і фітнес

Чи можна пити алкоголь на кетодієті? Так, але є нюанс

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Якщо ви намагаєтеся скинути вагу, наростити м'язову масу, або просто дотримуєтеся здорового харчування, то вже чули про так звану дієту "Кето".

Незважаючи на те, що дієтологи і медики попереджають про небезпеку жорсткої кетогеннї дієти, цей спосіб схуднення вже став одним із найпопулярніших в США і тепер буквально захопив весь світ.

Дієта працює так: при зменшенні кількості вуглеводів в раціоні до мінімуму, тіло переходить в стан кетозу, при якому доводиться використовувати жирові запаси в організмі. Жири розщеплюються на кетони, які живлять м'язи і мозок. Це, в свою чергу, прискорює процес спалювання жиру і допомагає швидко схуднути.

Є думка, що дотримуючись кетогенної дієти, категорично не можна вживати алкоголь. Це твердження вірне лише частково, пише The Daily Meal.

Насправді ви можете пити алкоголь, дотримуючись "Кето". Але не весь, а лише деякі його види. І доза повинна бути значно меншою, ніж зазвичай, адже в стані кетозу ви сп'янієте набагато швидше.

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Нюанс полягає в тому, що при кетогенній дієті не можна вживати продукти з великою кількістю вуглеводів, і це також стосується алкоголю.

Тому солодким сортам вина, лікерам і пиву – ні! А сухе вино, в тому числі ігристе Брют, і навіть текіла – допустимі.

Чи можна пити алкоголь на кетодієті? Так, але є нюанс

Звичайно, якщо сильно постаратися, можна вписати пиво у ваш раціон кетогенної дієти і одночасно зменшити кількість вуглеводів в інших продуктах, але тоді ви опинитеся перед вибором: бути п'яним і голодним, або все ж таки тверезим і ситим. Розсудливі люди завжди обирають друге.

Не варто забувати, що при кетогенній дієті стан сп'яніння накочує практично відразу. Причина в тому, що коли в організмі є запаси глікогену (тобто ви з'їли багато вуглеводів), у вашій кровоносній системі знаходиться велика кількість речовин, здатних вбирати та знешкоджувати алкоголь. Дослідження показують, що вживання їжі з високим вмістом вуглеводів перед випивкою ефективно знижує вміст алкоголю в крові.

Але коли ваше тіло знаходиться в кетоі, у вашому розпорядженні дуже мало глікогену. Це означає, що печінка отримує доступ відразу до всього випитого алкоголю, через що людина швидше і сильніше п'яніє.

Про особливості кетогенної дієти читайте за цим посиланням.

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Нестерова Евгения
Нестерова Евгения
Мoя блaгoдарность тeм, ктo пoкaзaл мнe чудо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁yt4nt9 Пpоcтo пpойдя проcтoй oпpоc полyчила почти полугодoвую зaрплaту)) Пoльзyйтесь, пока ecть возможность=)
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