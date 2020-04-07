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7 квітня • оновлено в 13:25
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Чи можна їсти яйця при схудненні: Аніта Луценко здивувала порадою

2.2т
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Популярний український фітнес-тренер Аніта Луценко заявила, що яйця можна їсти на дієті, проте необхідно слідкувати за кількістю.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Аніта Луценко

Аніта Луценко

Instagram @anitasporty

Так, за словами Аніти, протягом багатьох років, "яйця мали погану репутацію через холестерин".

"Але в останні роки вчені передумали. Так Американська кардіологічна асоціація більше не рекомендує обмежувати яйця. До речі, саме в жовтку всі корисності, а якщо кури "вільні", то ще й омега-3. Але слід пам'ятати, що яйця калорійні, особливо якщо їх смажити. Так, яєчня з двох яєць на олії містить 12 г білка, 12 г жиру з яєць + 15 г жиру в столовій ложці олії. Разом білка нормально, жирубагато! Омлет (яйце + тільки білок) і варені яйця вам в допомогу, точніше вашій талії",пише Аніта.

Також Луценко розповіла, скільки яєць потрібно їсти:

"Так скільки їсти? Не переборщувати. Я їм по два яйця раз в три дні на сніданок і іноді при приготуванні страв використовую".

Аніта Луценко

Аніта Луценко

Instagram @anitasporty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий російський продюсер Максим Фадєєв розкрив секрет свого схуднення. Продюсер схуд зі 198 кг до 116 кг.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
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