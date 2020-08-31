Чи можна їсти ввечері при схудненні: опубліковано думку вчених

Для організму приймати їжу найкраще вдень, згідно з природним циркадним ритмом, оскільки саме зранку калорії використовуються найефективніше.

Це також важливо при схудненні, йдеться в статті вчених Абердинського університету (Шотландія) для The Conversation.

Так, споживання істотної кількості калорій пізно увечері призводить до збільшення ваги, ймовірно, через більш низьку регуляцію апетиту в цей час доби. І навпаки, споживання більшої частини калорій вранці сприяє втраті ваги.

Як вказують автори статті, дослідження на людях, чиї циркадні ритми було навмисно порушено або вченими, або через синдром нічного переїдання, показало, що організм людини дійсно вважає за краще, щоб ми їли днем.

Також з'ясувалося, що в тих, хто їсть зранку, – більш високий рівень фізичної активності, порівняно з тими, хто пропускає сніданок. Дослідники припускають, що теоретично ранковий прийом їжі дає більше сил та енергії протягом дня.

При цьому вечірнє споживання калорій не сприяє активності й навіть може порушити циркадні ритми, що підсилює відчуття втоми на наступний день.

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