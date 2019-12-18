Чи можна їсти після 6 вечора: дієтологиня дала відповідь

Лікарка-дієтологиня Вікторія Кляуз повідомила, що останній прийом їжі повинен бути за чотири години до сну.

Про це вона написала в свій Телеграм-канал, відповідаючи на найпопулярніше запитання: чи можна їсти після шостої вечора.

Дієтологиня пояснила, якщо останній прийом їжі доводиться на шість вечора, то сон повинен починатися 10-11 вечора, що вважається здоровою нормою.

"Тому і виходить, що вечеря до шести, як раз те, що потрібно. Якщо ваш сон починається опівночі або пізніше, то, звичайно, до десятої вечора з'явиться апетит. Велика помилка переміщати вечерю на 21-22: 00. Адже це сприяє порушення метаболізму, жирового і вуглеводного обмінів. Швидше потрібно не вечерю зміщувати, а початок нічного сну", – розповіла кляузи.

Дієта Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог попередила про шкоду популярного "зимового" продукту.

Також дієтолог поділилася рецептами дієтичних десертів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!