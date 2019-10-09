Чи можна їсти фрукти при схудненні: дієтолог розкрила секрет

Солодкі фрукти можна їсти при схудненні, якщо це ніяк не позначається на фігурі.

Відомий дієтолог Оля Усенко на своїй сторінці в Instagram розкрила секрет того, як правильно вживати плоди, щоб не набрати зайву вагу.

"Хурма, виноград, банан, манго – чи можна ці злі фрукти на схудненні? Всі ми так багато знаємо, що іноді починаємо заганятися. Їсти більш солодкі фрукти, з більш високим ГІ (глікемічний індекс), а їсти менш солодкі. Багато хто стверджує, що при схудненні можна їсти тільки фрукти менш солодкі. Я ж вважаю, що все просто й все в голові", – зазначила дієтолог.

Чи можна фрукти при схудненні pixabay

За словами Усенко, банан можна вживати не більше 100 грам м'якоті на день і не щодня, так як має бути різноманітність в раціоні. Хурму, виноград і манго можна їсти до 300 грам на день.

"Є кілька правил, яких я раджу дотримуватися: з'їдаємо до 17:00, поєднуємо фрукти з горіхами / сім'янками, з йогуртом або з шоколадом – це потрібно для того, щоб зробити триваліше засвоєння фруктів за рахунок жирів", – пояснила дієтолог.

У разі ж, якщо при правильному вживанні фруктів і при заняттях спортом вага встала й ніяк не зрушить з мертвої точки, тоді потрібно виключити солодкі фрукти й перейти на яблука і цитрусові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляус розповіла про прості правила для ефективного схуднення. Ці чотири кроки допоможуть позбутися зайвої ваги.

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