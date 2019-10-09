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10 жовтня • оновлено в 05:04
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Чи можна їсти фрукти при схудненні: дієтолог розкрила секрет

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Солодкі фрукти можна їсти при схудненні, якщо це ніяк не позначається на фігурі.

Відомий дієтолог Оля Усенко на своїй сторінці в Instagram розкрила секрет того, як правильно вживати плоди, щоб не набрати зайву вагу.

"Хурма, виноград, банан, манго – чи можна ці злі фрукти на схудненні? Всі ми так багато знаємо, що іноді починаємо заганятися. Їсти більш солодкі фрукти, з більш високим ГІ (глікемічний індекс), а їсти менш солодкі. Багато хто стверджує, що при схудненні можна їсти тільки фрукти менш солодкі. Я ж вважаю, що все просто й все в голові", – зазначила дієтолог.

Чи можна фрукти при схудненні

Чи можна фрукти при схудненні

pixabay

За словами Усенко, банан можна вживати не більше 100 грам м'якоті на день і не щодня, так як має бути різноманітність в раціоні. Хурму, виноград і манго можна їсти до 300 грам на день.

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"Є кілька правил, яких я раджу дотримуватися: з'їдаємо до 17:00, поєднуємо фрукти з горіхами / сім'янками, з йогуртом або з шоколадом – це потрібно для того, щоб зробити триваліше засвоєння фруктів за рахунок жирів", – пояснила дієтолог.

У разі ж, якщо при правильному вживанні фруктів і при заняттях спортом вага встала й ніяк не зрушить з мертвої точки, тоді потрібно виключити солодкі фрукти й перейти на яблука і цитрусові.

ХУРМА, ВИНОГРАД, БАНАН, МАНГО - чи можна ці злі фрукти на схудненні? ⠀ # полезностьУсенко ⠀ Всі ми так багато знаємо, що іноді починаємо заганятися. Є більш солодкі фрукти, з більш високим ГІ, а є менш солодкі. Багато твердять, що на схудненні можна їсти ТІЛЬКИ фрукти менш солодкі. Я ж вважаю, що все простіше і все в голові. ⠀ Якщо на ваш результат схуднення НЕ ВПЛИВАЄ ваші фрукти в раціоні, тоді їжте на здоров'я. Питання буде лише в кількості. Якщо це банан, то не більше 100 гр м'якоті в день і не кожен день, має бути різноманітність. Якщо це хурма, виноград, манго - то ми їмо їх до 300 гр в день і повноцінно живі, хоча б з фруктами. ⠀ ❓Как правильно їсти фрукти? Є кілька правил, яких я раджу дотримуватися: 1️⃣с'едаем до 17:00 2️⃣совмещаем фрукти з горіхами / сім'янками або з йогуртом або з шоколадом - це потрібно для того, щоб зробити більш тривалий засвоєння фруктів за рахунок жирів ⠀ А ось якщо ви їсте правильно, займаєтеся спортом і ваш вага встав і ви не знаєте як його зрушити, тоді на допомогу прийде інструмент - ПРИБИРАЄМО СЛАДКИЕ ФРУКТИ і переходимо на яблука і цитрусові. І дивимося на ефект, якщо він є, то ми отримали те, що нам було потрібно. Якщо ж його не було, тоді ми пробуємо змінювати свій набір продуктів і далі. ⠀ А ви боїтеся солодких фруктів під час схуднення?

Публікація від Оля Усенко (схуднення / дієтолог) (@usenochka)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляус розповіла про прості правила для ефективного схуднення. Ці чотири кроки допоможуть позбутися зайвої ваги.

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Теги
диета харчування схуднення Фітнес дієтолог
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кирик вадим
кирик вадим
Во млин проблема ))) если разгрузить вагон угля, то можно и сало с жареной картошкой, все равно похудеешь )
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