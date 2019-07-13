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Чи допоможе кефір схуднути: Аніта Луценко розповіла про небезпеку

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Ефект, який виробляє вживання кефіру на ніч, може зіграти злий жарт із тими, хто намагається схуднути.

Про це у своєму Instagram розповіла українська спортсменка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко. "Одне із найбільш частих питань до мене про кефір і зелене яблучко на ніч (лікарю, ну якщо я зовсім їсти перед сном захочу, то можна хоч це?)" – пояснила вона.

За її словами, небезпека в тому, що кефір та інші молочні продукти (крім твердого сиру) відносять до їжі, яка багата високим інсуліновим індексом, тобто після її вживання різко піднімається рівень інсуліну, але не глюкози.

Новини
Аніта Луценко пояснила, чому їсти на ніч дуже шкідливо

кефір

кефір

Ілюстрація

⠀"Інсуліновий індекс кефіру – 98, на рівні з білим батоном і морозивом. Підвищення рівня інсуліну сприяє виділенню залозами альдостерону. Альдостерон затримує натрій і, отже, рідина, тобто на ранок забезпечений невеликий набряк тканин", – написала Луценко.

Другий ефект, каже вона, – це погіршення процесів ліполізу – "утилізації" жирів клітинами печінки і жировими клітинами.

"Тобто з виділенням інсуліну ви припиняєте худнути. А якщо ви худа людина і вам не потрібно худнути, у вас гарна чутливість клітин до інсуліну, то різкий стрибок інсуліну викличе протягом двох годин його спад, разом зі зниженням рівня глюкози, що приведе вас до холодильника з думками, чи не стати "нічною жрицею" і чи не підчистити трохи запасів", – пояснила фахівець зі схуднення.

🍒 на тортик)) #repost @ dr.lakusta (Дієтолог команди Wowbоdy) - - Кефір на ніч? ⠀ Один з найбільш частих питань до мене про кефір і зелене яблучко на ніч (доктор, ну якщо я зовсім є перед сном захочу, то можна хоч це?) ⠀ 🥛Давайте розберемо ефект кефіру на організм людини пізнього вечора і ви самі приймете рішення треба чи ні. ⠀ 🥛Кефір і інші молочні продукти (крім твердого сиру) відносять до їжі, яка багата високим інсуліновим індексом, тобто після її вживання різко піднімається рівень інсуліну, але не глюкози. ⠀ 🥛Інсуліновий індекс кефіру - 98, на рівні з білим батоном і морозивом :) ⠀ 🥛Повишенія рівня інсуліну сприяє виділенню залозами альдостерону. Альдостерон затримує натрій і, отже, рідина, тобто на вранці забезпечений невеликий набряк тканин. ⠀ 🥛І другий ефект - це погіршення процесів ліполізу - "утилізації" жирів клітинами печінки і жировими клітинами. Тобто з виділенням інсуліну ви припиняєте худнути. ⠀ 🥛А якщо ви худий чоловік і вам не потрібно худнути, у вас хороша чутливість клітин до інсуліну, то різкий стрибок інсуліну викличе протягом двох годин його спад, разом зі зниженням рівня глюкози, що приведе вас до холодильника з думками чи не стати " нічний жрицею "і не підчистити чи трохи запасів. ⠀ 🥛А тепер висновок робіть самі пити чи не пити :)

Публікація від Anita Lutsenko (@anitasporty)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог попередив, що для того, щоб швидко й ефективно схуднути, потрібно дотримуватися кількох основних правил харчування, але в жодному разі не голодувати.

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Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
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Коментарі на сайті не модеровані
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кто ее выпустил в эфир. Хотим Луценка читать,того кто Юрий.
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