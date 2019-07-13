Чи допоможе кефір схуднути: Аніта Луценко розповіла про небезпеку

Ефект, який виробляє вживання кефіру на ніч, може зіграти злий жарт із тими, хто намагається схуднути.

Про це у своєму Instagram розповіла українська спортсменка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко. "Одне із найбільш частих питань до мене про кефір і зелене яблучко на ніч (лікарю, ну якщо я зовсім їсти перед сном захочу, то можна хоч це?)" – пояснила вона.

За її словами, небезпека в тому, що кефір та інші молочні продукти (крім твердого сиру) відносять до їжі, яка багата високим інсуліновим індексом, тобто після її вживання різко піднімається рівень інсуліну, але не глюкози.

кефір Ілюстрація

⠀"Інсуліновий індекс кефіру – 98, на рівні з білим батоном і морозивом. Підвищення рівня інсуліну сприяє виділенню залозами альдостерону. Альдостерон затримує натрій і, отже, рідина, тобто на ранок забезпечений невеликий набряк тканин", – написала Луценко.

Другий ефект, каже вона, – це погіршення процесів ліполізу – "утилізації" жирів клітинами печінки і жировими клітинами.

"Тобто з виділенням інсуліну ви припиняєте худнути. А якщо ви худа людина і вам не потрібно худнути, у вас гарна чутливість клітин до інсуліну, то різкий стрибок інсуліну викличе протягом двох годин його спад, разом зі зниженням рівня глюкози, що приведе вас до холодильника з думками, чи не стати "нічною жрицею" і чи не підчистити трохи запасів", – пояснила фахівець зі схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог попередив, що для того, щоб швидко й ефективно схуднути, потрібно дотримуватися кількох основних правил харчування, але в жодному разі не голодувати.

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