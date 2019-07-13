Чи допоможе кефір схуднути: Аніта Луценко розповіла про небезпеку

Ефект, який виробляє вживання кефіру на ніч, може зіграти злий жарт із тими, хто намагається схуднути.
Про це у своєму Instagram розповіла українська спортсменка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко. "Одне із найбільш частих питань до мене про кефір і зелене яблучко на ніч (лікарю, ну якщо я зовсім їсти перед сном захочу, то можна хоч це?)" – пояснила вона.
За її словами, небезпека в тому, що кефір та інші молочні продукти (крім твердого сиру) відносять до їжі, яка багата високим інсуліновим індексом, тобто після її вживання різко піднімається рівень інсуліну, але не глюкози.
кефір
Ілюстрація
⠀"Інсуліновий індекс кефіру – 98, на рівні з білим батоном і морозивом. Підвищення рівня інсуліну сприяє виділенню залозами альдостерону. Альдостерон затримує натрій і, отже, рідина, тобто на ранок забезпечений невеликий набряк тканин", – написала Луценко.
Другий ефект, каже вона, – це погіршення процесів ліполізу – "утилізації" жирів клітинами печінки і жировими клітинами.
"Тобто з виділенням інсуліну ви припиняєте худнути. А якщо ви худа людина і вам не потрібно худнути, у вас гарна чутливість клітин до інсуліну, то різкий стрибок інсуліну викличе протягом двох годин його спад, разом зі зниженням рівня глюкози, що приведе вас до холодильника з думками, чи не стати "нічною жрицею" і чи не підчистити трохи запасів", – пояснила фахівець зі схуднення.
🍒 на тортик)) #repost @ dr.lakusta (Дієтолог команди Wowbоdy) - - Кефір на ніч? ⠀ Один з найбільш частих питань до мене про кефір і зелене яблучко на ніч (доктор, ну якщо я зовсім є перед сном захочу, то можна хоч це?) ⠀ 🥛Давайте розберемо ефект кефіру на організм людини пізнього вечора і ви самі приймете рішення треба чи ні. ⠀ 🥛Кефір і інші молочні продукти (крім твердого сиру) відносять до їжі, яка багата високим інсуліновим індексом, тобто після її вживання різко піднімається рівень інсуліну, але не глюкози. ⠀ 🥛Інсуліновий індекс кефіру - 98, на рівні з білим батоном і морозивом :) ⠀ 🥛Повишенія рівня інсуліну сприяє виділенню залозами альдостерону. Альдостерон затримує натрій і, отже, рідина, тобто на вранці забезпечений невеликий набряк тканин. ⠀ 🥛І другий ефект - це погіршення процесів ліполізу - "утилізації" жирів клітинами печінки і жировими клітинами. Тобто з виділенням інсуліну ви припиняєте худнути. ⠀ 🥛А якщо ви худий чоловік і вам не потрібно худнути, у вас хороша чутливість клітин до інсуліну, то різкий стрибок інсуліну викличе протягом двох годин його спад, разом зі зниженням рівня глюкози, що приведе вас до холодильника з думками чи не стати " нічний жрицею "і не підчистити чи трохи запасів. ⠀ 🥛А тепер висновок робіть самі пити чи не пити :)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог попередив, що для того, щоб швидко й ефективно схуднути, потрібно дотримуватися кількох основних правил харчування, але в жодному разі не голодувати.
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